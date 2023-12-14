軍人逼少女裸上身視訊 恫嚇「你躲得掉？」超慘下場出爐

台中已婚的游姓軍人上交友網要少女自拍裸照，後約她性交被拒竟惱羞成怒，傳照脅迫她裸上身視訊還偷錄影，不斷恫嚇「寶貝，你覺得你躲得掉」，法院一審依兒少性剝削等罪判他7年10月，游上訴稱上有老、下有小求輕判，二審考量少女不願和解、不原諒，駁回其上訴，仍可上訴。

檢警調查，游男2022年上交友網站認識少女，聊天時要對方自拍胸部裸照傳給他，後因約對方性交被拒絕就揚言散布，並逼她裸體視訊、自行撫摸身體等，期間游還趁機使用螢幕錄影，同年7月又傳裸照給對方恫稱「寶貝，你覺得你躲得掉」。

游男仍不放棄，隔幾天後又以臉書傳訊給少女要求性交，見對方不回應，竟以少女名字在臉書創假帳號，又不斷傳裸照、影片給少女一再恐嚇。

警方獲報去年12月21日到宜蘭拘提游男到案，並在手機、雲端硬碟中發現不雅照、裸露影片等；游男落網後遭羈押，並於偵訊、審理時均坦承不諱，和少女指證相符。

台中地院一審認為，游男明知少女未成年，性觀念未成熟，竟要求、逼迫她拍裸照及視訊，又以臉書私訊恫嚇，少女事後也表示無調解意願，依脅迫少年被拍攝猥褻行為之電子訊號等一共3罪，判游男7年10月。

游男不服上訴，表示自己坦承犯罪，需照顧中風父親、2名剛出生嬰兒，希望能和少女和解，請求從輕量刑。