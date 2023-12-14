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大選治安維護 三部會：準備好了

台灣醒報／ 記者呂翔禾╱台北報導

各部會準備好因應明年總統大選治安！中選會、法務部與內政部14日於行政院會報選舉準備成果，包括成立應變中心、維護候選人安全、嚴查賄選與查處假訊息等。外界關心選舉深偽影音的管理，中選會表示，按照《選罷法》規定，候選人可向警政署刑警局取得鑑識報告後，要求社群媒體下架。

選前加強治安

中選會表示，選舉期間會與各直轄市、縣市選舉委員會努力推動各項選務精進措施，加強投開票所工作人員訓練，完善各項選務作業流程。並在投票日前一日，將成立中央選務指揮及應變中心，確保投開票作業順利進行。內政部指出，警政署已完成各項規劃及整備，會全力做好治安維護及淨化選前治安等工作。

內政部官員指出，選舉進入最後階段，各警察機關除配合國安局，全力執行總統副總統候選人維安勤務，還有不分黨派維護各立委候選人及選舉活動之安全。另外，警察機關也會協同檢調機關嚴查賄選、選舉賭盤、地下匯兌、境外勢力介選等不法干預。

深偽內容向警察檢舉

法務部則表示，他們提出統合戰力、掌握情資、縝密蒐證、強力查緝等四項查察妨害選舉作為，目前已受理妨害選舉案件計1621件，妨害選舉案件起訴15件9人、羈押40人。抓捕幫派成員2621人、查扣資金5794萬元，阻斷境外資金1.3億，查獲選舉賭盤783件等。

有媒體詢問中選會將如何處理AI深偽影響？陳朝建指出，中選會不會主動下架深偽影響，候選人或擬參選人可向警政署刑警局提出鑑識要求，取得鑑識報告後，向社群媒體要求下架相關內容，社群媒體需要在2天內下架，而相關定義可參考《選罷法》第51條之3。

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社群媒體 中選會

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