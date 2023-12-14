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鄰居阿伯猥褻5歲女童...聯絡簿寫摸4次揪色狼 判3年10月

聯合報／ 記者蕭雅娟／台北即時報導

一名5歲女童經常到同學兼鄰居家玩耍，不料鄰居阿伯竟涉趁她獨處時，伸出狼爪猥褻摸下體。當時女童年僅5歲，直到就讀國民小學，老師宣導性騷擾防治觀念，女童才在聯絡簿寫下以前曾被侵犯4次。士林地方法院認，鄰居阿伯對未滿14歲女子犯強制猥褻罪，共4罪，各處3年2月徒刑，應執行3年10月徒刑。

判決指出，52歲男子的女兒和女童是同學，雙方在2016年是鄰居，女童常獨自到同學家中玩耍、探訪，但鄰居阿伯明知女童未滿7歲，性觀念未臻成熟，無表達同意或拒絕性自主決定能力，2016年間4度趁女童獨自到他家，脫掉褲子摸下體，強制猥褻得逞。

全案直到女童上小學，學校宣導性騷擾防治相關觀念，包含身體界線、身體自主權，別人不能碰觸自己的隱私部位等，女童在聯絡簿寫下曾被鄰居阿伯摸下體等過程，老師立即了解狀況並通報，揪出鄰居阿伯惡行。

此案件婦幼警察獲報後協助製作筆錄，女童也畫下犯罪地點鄰居家內位置圖。老師證稱，女童了解性行為、性騷擾差異後，表明性器未遭侵入。女童家長證稱，女兒在讀幼兒園時，曾說過此事。

辯護人稱，被告因一時失慮才犯案，請求依刑法59條情堪憫恕減刑。合議庭認為，被告犯罪起因無非是為滿足自己性慾，利用女童年幼無知，不懂得及時向外求援機會，違反女童意願強制猥褻，嚴重影響女童身心健康及人格發長，難以減刑，全案無達成和解，考量經營小吃店情狀等，依對未滿14歲女子犯強制猥褻罪，共4罪，各處3年2月徒刑，應執行3年10月徒刑。可上訴。

52歲男子的女兒和女童是同學，在女童5歲時涉嫌侵犯她。示意圖／ingimage
52歲男子的女兒和女童是同學，在女童5歲時涉嫌侵犯她。示意圖／ingimage

鄰居 猥褻 性騷擾

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