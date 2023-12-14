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黃牛售亞錦賽門票遭裁不罰 北市警：依法抗告力挺基層
台北市因為大巨蛋開始舉辦賽事後黃牛湧現，警方不斷抓黃牛，其中台中市廖姓女子因販售黃牛票，遭北市警方佯裝購票約談到案，但台中地院簡易庭認為警方基於「辦案」意圖，未有購票觀賽意圖，裁定雙方交易行為屬於「未遂」而不罰。
台北市刑警大隊下午指出，簡易庭裁定不罰，是法院個案裁定誘捕黃牛不罰，但相同執法行為，也有其他個案遭法院裁罰，因此台北市警局仍力挺基層依法查緝。
台北市松山警分局，11月27日網路巡邏發現台中廖姓女子在臉書加價轉售亞錦賽「中韓大賽」門票2張，價格從1200元哄抬至2500元，警方喬裝買家私訊購買，由廖女收取警方匯款後，再提供取票序號給警方自行到超商ibon機台取票，不法利益近倍。
但案件經台中地院簡易庭認為，警方基於「辦案」意圖，買票其實沒有購票觀賽意圖，裁定雙方交易行為屬於「未遂」而不罰。
北市刑大說，相同執法作為，如北市警方11月24日網路巡邏發現嘉義市林姓男子及台中市楊姓女子，在臉書兜售亞錦賽「台韓大賽」門票，林男將4張票價格從2400元哄抬至8000元；楊女將1張600元價格以1250元價格轉售圖利，警方同樣喬裝面交取締移送，嘉義地院簡易庭及台中地院簡易庭，認定二人圖利轉售「黃牛票」，依社維法裁處林男6000元罰鍰、裁處楊女6000元罰鍰。
警察局強調，尊重台中地院對廖女所為「不罰」的個案認定，但為保障合法購票者權益，將補充相關事證，依法提起抗告。此外，警察局力挺基層員警合法取締，現行法令不夠完備，各地方法院見解各異，的確讓警方無所適從影響士氣，警方籲請立法院及教育部儘速通過「運動產業發展條例」，以有效遏止黃牛票歪風。
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