疑債務糾紛被擄…手腳眼被纏毆打半死 南警偵破逮8嫌

台南市驚傳擄人案件，新化警5日清晨將被害救出，8名警方依妨礙自由、重傷害等罪移送地檢。記者李文德／翻攝 台南市驚傳因債務糾紛而擄人的案件，4日晚間11點許，18歲黃男與同行友人19歲謝男在高雄新興區某飯店被4男1女帶上車，載到台南新化一處空屋毆打，新化警獲報後，在5日凌晨3點將2被害人救出並逮捕犯嫌18歲陳女等6男2女。警方依妨礙自由、重傷害等罪移送地檢，陳女羈押獲准，其餘3至10萬交保。

據了解，黃男無業但欠下40萬債務，4日晚間11點許，黃、謝在高雄新興區某飯店遭4男1女，分2台車擄走。同時黃男父親接到勒贖電話，要他「拿80萬到新化贖人」，黃父趕緊向高雄仁武分局通報協尋。

一行人將2名被害者載到新化高爾夫球場附近一間空屋，與陳女等3人會合。被害者眼睛、手腳都被黑色膠帶纏住，陳男等人手持鋁棒朝2人背、腹、臀部，黃謝痛到蜷縮在地上。

新化警分局5日清晨2點收到通報，立即成立專案小組循線追查直到3點許，經過新化區台19甲外環道與信義路口時，見一輛對向車對警車閃爍大燈示意求援，警方停車瞭解後，由該車的駕駛帶同警方前往案發地查看，才找到一行人藏匿之處。

據悉，駕駛同為共犯，眼見被害人遭球棒毆打昏迷，擔心因此鬧出人命，所以緊急開車出去，恰好撞見警車於是閃燈求援。警方到達現場後，立即喝令現在所有人趴下，看見謝、黃兩人用盡最後一絲力氣走出，倒臥在空屋門口。

不過被害者兩人多處嚴重骨折，警方立即將兩人送往部立醫院新化分院救治，所幸兩人無生命大礙，並將8名犯嫌與1支作案用鋁棒及膠帶等證物帶回警局。