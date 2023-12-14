「有復歸社會可能」 彰化酒女夥全家殺男友盜財二審仍逃死

彰化縣女子林姝妤夥同爸媽、弟弟和陳姓友人，將張姓男友誘騙出遊下藥勒斃、綁空心磚棄屍東螺溪並盜領張473萬元，彰化地院一審依強盜殺人罪判林無期徒刑，父母、弟弟16至17年；台中高分院二審指出，林等已和張男兒子和解，且林女有高度復歸社會可能，撤銷仍判她無期，可上訴。

檢警調查，林女（30歲）在八大行業上班，張男每月給她10萬元生活費，但2人常爭吵，林又覬覦張持有的人頭戶中有大筆款項，而林的父母、弟弟認為張從事非法金流工作，還曾對林女暴力對待，也反對2人交往，林女2021年10月和父母、弟弟合謀殺害張。

林女同年10月15日誘騙張男回彰化老家，林母拿摻有安眠藥的飲料給張喝，再和林一家同車赴漢寶濕地遊玩，到場後林父、林弟拿童軍繩自後座勒斃坐在右前座的張，林女、林母用黑色膠帶纏繞張臉、塞進行李箱，傍晚再到東螺溪將張遺體包裹、綁上2塊空心磚棄屍溪底，並盜領張473萬元。

彰化地院一審依強盜殺人、棄屍，判林女無期徒刑、1年6月，褫奪公權終身；另依共同殺人、詐欺、棄屍等罪，林父17年、林母16年、林弟16年。

檢察官不服上訴，主張林的父母、弟弟均和林女有強盜殺人共同犯意，認為一審量刑過輕。

台中高分院二審指出，林姝妤及父母、弟弟對於殺人、盜領款項及棄屍均坦承，林姝妤雖否認強盜殺人，但有相關證詞可佐不採信。

二審認為，林的父母、弟弟不構成強盜殺人，主要因3人稱殺害張是因張欺負林女，並不是為錢，後來才知道林女有拿張的現金、提款卡，也無證據顯示3人有參與，難認3人有強盜犯意，認定檢察官上訴爭執林父母、弟弟是和林女是共同犯強盜殺人罪、一審量刑過輕無理由。

二審指出，林姝妤及父母、弟弟已經和張男的兒子達成和解，量刑因子有所變更，考量林女覬覦張金錢殺人，父母、弟弟認為張未善待林女就共同謀議，殺人棄屍後2天，又回現場拿石頭壓覆屍體，計畫縝密、無驚恐之意，提領款項高達473萬元。