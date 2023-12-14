台東關山代檢廠「驗車放水」判刑出爐 代辦行情價曝光

公路總局台中區監理所說，為防代檢廠檢驗不實「放水」，去年下半年起推出秘密客行動。圖／台中區監理提供 高雄監理所4年前懷疑關山代檢廠登載不實檢驗內容，提報廉政署調查發現，包含關山在內等3間檢驗廠皆為同一老闆，經擴大搜索，檢方查出關山代檢廠潘、鄭、徐三人以一車8000元價金，替混凝土車泵浦車車主驗車放水涉犯行使業務登載不實準文書罪，判處1年至1年6月不等徒刑，各獲緩刑自新機會。

判決指出，潘、鄭二人為合格的汽車檢驗員，而徐為代辦混凝土泵浦車檢驗業務員；潘、鄭二人執行台東區監理站委託驗車業務時，明知徐代辦送檢車輛為樣板車，與原車輛尺度、軸重及總重等資料並不相符，竟仍不實勾選代表合格「0」註記，以不實檢驗數據上傳公路監理系統，放水通過。

而徐男以1車8000元價金，替近20家業者送驗30輛車，並以類似車型樣板車附掛車牌，於車廂兩邊及後方不實書寫受檢驗車輛汽車所有人名稱、牌照號碼及總重量等資料，以此送驗通過。

由於，潘、鄭、徐三人認罪坦言偽造文書，有損交通公路監理機關對車輛檢驗管理正確性，台東地方法院審酌，被告三人犯罪危害，兼衡三人犯後態度，潘、鄭均無前科紀錄，徐前有妨害兵役治罪條例前科，及三人健康、社經、家庭狀況等，分別量刑，並給予緩刑量處。

另查徐男代辦送驗1輛不法所得約8000元，以此計算不法所得約24萬，以此沒收及追徵宣告。