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「為噁心事負責」 女大生揭穿遭姨丈舔下體性侵的悲慘童年

聯合報／ 記者林孟潔／台北即時報導

一名女大生接受學校諮商吐露國小時期借住姨丈家，卻被姨丈摸胸、舔下體、性侵，傳訊「你的洞那麼小，只有我小一的兒子放得進去」，她甚至發現表妹也遭性侵害，最高法院對未滿14歲女子強制猥褻、強制性交罪判刑8年6月定讞。

女大生就讀國小二年級期間，因母親婚姻失和而一同借助姨丈家；姨丈2007、2008年間多次用雙手摸女童胸部、下體，再強脫女童褲子，用嘴巴舔私密處，之後變本加厲性侵得逞，甚至把女童抱到廁所，逼女童看自己打手槍。

女子就讀大學期間接受諮商輔導，並確認表妹也曾被姨丈性侵害，決定報警處理；姨丈否認犯行，供稱他當時不可能與女大生同時在家，他平常上午8時到下午5時上班，晚上偶爾加班，而女大生上午7時出門、在安親班上課到下午9時才回來，其他時間妻子也在家，所以不可能發生這些事情。

姨丈指出，他之所以在簡訊中回傳對不起，請女大生原諒，是指女大生就讀國中二年級時，他有猥褻對方，雖然是女大生主動的，但還是想要跟對方道歉，當時接到女大生傳的簡訊感到很害怕。

女大生指證歷歷，表示她當時制止姨丈「我要看電視你出去」，姨丈還回說「你就看電視我繼續舔」，更說「你的洞那麼小，只有我小一的兒子放得進去」等語，她顧忌姨丈會趕她們母女出去，才不敢大動作反抗。

女大生曾傳送簡訊給姨丈「還記得以前對我和表妹做了什麼事嗎？我已經通報社會局也去警局備案做筆錄了，請你為了你之前做過噁心的事負責」，姨丈也回傳「半夜起床看到你傳來的簡訊，我知道事情大條了，不知該如何，從現在起日子不好過，可能帶來家庭的破裂，不可原諒，對當初的行為感到對不起妳，想說當面跟你賠個不是，讓我有個交代」。

法院根據簡訊、相關證人證述，認定姨丈確實有猥褻女大生，高院更一審依對未滿14歲女子強制猥褻4罪各判刑3年6月、強制性交罪判刑7年6月，應執行8年6月徒刑，最高法院認為判決沒有違誤，駁回上訴，全案定讞。

女大生揭穿遭姨丈舔下體性侵的悲慘童年。示意圖／ingimage
女大生揭穿遭姨丈舔下體性侵的悲慘童年。示意圖／ingimage

猥褻 性侵

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