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中市警破獲總統選舉賭盤 查扣簽賭現金逾875萬元

中央社／ 台中14日電

台中市警察局第四分局今天宣布破獲地下賭盤共9件14人，其中總統賭盤6件，並查扣現金逾875萬元，而帳面流動賭金更達1802萬多元，還有組頭採虛擬貨幣下注規避查緝。

市警局第四分局上午召開記者會，由分局長李建興與偵查隊長江清萬宣布破獲地下賭盤，由於距離總統大選只剩1個月，四分局配合全國同步掃蕩及淨化選前治安，其中查獲總統選舉賭盤6件，並將黃姓男子等6名組頭依違反總統及副總統選舉罷免法及刑法賭博罪嫌移送台中地檢署偵辦。

李建興指出，除破獲總統賭盤外，還查獲六合彩賭博、簽賭站等共9件，查扣簽賭現金875萬5300元、電腦及筆記型電腦3台、手機9支，總統大選簽單7張、清查帳面賭博金流達1802萬多元。為了清點查扣的現金，員警還動用點鈔機協助。

江清萬表示，台中市警方組成專案小組進行3個月蒐證，鎖定張姓男子（48歲）經營賭博網站，會同五分局到北屯區查緝張男到案，當場查扣總統選舉賭注簽單、賭資現金100萬元，並向上溯源查獲上游組頭張男（56歲）、朱男（47歲）、簡男（49歲）、徐男（57歲）等4人到案。

專案小組還經蒐證鎖定黃姓男子（42歲）涉嫌經營總統選舉賭盤，並招募下線，警方說，黃男平時就在經營賭博網站，配合總統大選將屆，加開總統選舉賭盤，供賭客下注，為規避警方查緝，還要求以虛擬貨幣泰達幣下注，被查獲吸金折合近新台幣600萬元。

警方指出，6名組頭開設的總統賭盤分別有PK盤、讓票盤及三腳督盤等，全依違反總統及副總統選舉罷免法及刑法賭博罪嫌移送台中地檢署偵辦，除1人被收押外，其餘5人分別以3萬到50萬元交保。

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