為了600元車錢...他狂毆朋友滿口鮮血拖下計程車丟包 最終下場慘了

示意圖／聯合報系資料照片 黃姓男子和劉姓友人聚餐、飲酒，返家時為了600元計程車車資爭論不休，黃出手猛力毆打劉的頭、臉部後，拖下車丟包在路上，導致劉傷重不治，一審依傷害致死罪判刑7年4月，二審改判3年7月徒刑，最高法院駁回上訴，全案定讞。

2022年1月3日晚間近午夜，黃（65歲）、劉（67歲）和另名友人在新北市某卡拉OK店聚餐喝酒，事後一起搭計程車回家，友人途中先下車，車上只剩黃、劉2人，而運將先駛向劉的住家。

黃不滿運將先載劉回家，造成他最後必須多付600元，要求劉負擔部分車前被拒，兩人在車內起口角，黃出拳毆打劉的頭、臉部，造成劉挫傷、口嘴嚴重挫裂；黃犯後把劉拖下車，丟在轉彎車道上，而運將也怕輪胎恐輾過劉，下車挪動劉的位置，再開車載黃回家。

社區保全發現劉失去意識、滿口鮮血，地面也有大片血漬，趕緊報警；救護人員趕抵時，劉已失去呼吸心跳，送醫仍宣告不治，警方查出黃涉案，逮捕並法辦黃，黃一度羈押禁見，被起訴傷害致死罪嫌。

一審依傷害致死罪判黃7年4月，二審審酌黃坦承犯行，並和劉的家屬達成和解、支付賠償金，改判3年7月徒刑，案件上訴，最高法院認為判決沒有違誤，量刑妥適，駁回上訴而定讞。