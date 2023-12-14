彰化蛇蠍酒女全家動員誘殺男友盜財棄屍 二審今判無期

彰化縣女子林姝妤（左）夥同父母一家人將男友張男（右後）誘出殺害棄屍，一、二審都判林女無期徒刑。圖／翻攝自林女臉書 彰化縣女子林姝妤夥同爸媽、弟弟和陳姓友人，合謀將張姓男友誘騙出遊下藥勒斃、五花大綁棄屍東螺溪並盜領張473萬元，彰化地院一審去年12月依殺人、棄屍等判林女無期徒刑，林的父母、弟弟16至17年；台中高分院今撤銷，但仍判林女無期，林父母、弟弟判15年6月至16年6月，仍可上訴。

台中高分院今撤銷一審判決，改依強盜殺人、棄屍，判林姝妤無期徒刑，褫奪公權終身、1年4月，共同犯殺人、詐欺、棄屍等罪，判林父16年6月、林母15年6月、林弟15年6月。

檢警調查，林女（30歲）在八大行業上班，和張男交往後每月給他10萬元生活費，但2人常常爭吵，林又覬覦張持有的人頭戶中有大筆款項，2021年9月25日再次大吵後，林女就起殺機，而林的父母、弟弟也認為張男從事非法金流工作，還曾對林女暴力對待，也反對2人交往。

林女同年10月回彰化時，就和父母、弟弟共謀殺害張，在盜領他戶頭現金，同年10月12日林弟先事向陳姓友人取得安眠藥，林女10月15日誘騙張男回彰化老家，由林母拿摻有安眠藥的飲料給張喝，再和父母、弟弟及張男同車赴芳苑鄉漢寶濕地遊玩。

到場後，林女、林母先下車，由林父、林弟拿出預藏童軍繩自後座勒斃坐在右前座的張，林女、林母返回用黑色膠帶纏繞張臉、塞進行李箱，傍晚一家再到東螺溪，將張遺體包裹、綁上2塊空心磚棄屍溪底，並盜領張的473萬元。

彰化地院一審認為，林女雖有謀財之意，但是因無法妥善處理感情糾紛而起意殺害男友，林父、林母則因張男無法善待女兒，一家人才決議殺害。

一審認為，這終究與正常之社會人，僅為一己之私，而殺人滅屍之殘暴不仁者有所不同，且林女犯後終究坦承殺人犯行，尚非全然泯滅人性，認為「猶有教化遷善可能」。