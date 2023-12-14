聽新聞
test
0:00 / 0:00
好友出獄情義相挺 通緝犯赴土城看守所接風遭逮
新北市27歲江姓男子大前天開車前往土城看守所欲替出獄的好友接風，當江男把車停在看守所外時，新北保大警員巡邏經過與江男對上眼，見江男眼神閃避且撇頭於是上前盤查。江男一開始含糊其辭顧左右而言他，警員覺得可疑直問「是不是有案件沒有清？」江男自知躲不過坦承遭通緝，警方詢後將江男解送歸案。
據了解，27歲的江姓男子本月6日因毒品案未出庭，遭台北地檢署通緝。但因10日、11日皆有好友要出獄，江男雖知自己遭通緝，但仍義氣相挺租了1輛車前往土城看守所替友人接風。先於10日接了張姓友人（36歲）後，11日再與張姓友人一起至看守所欲接另1名友人出獄。
11日上午9時許江男將車停在土城看守所附近時，新北市保大警員巡邏經過，見江南眼神閃躲十分可疑上前盤查。警員直問「是不是有案件沒有清？」江男還故作神秘的說，「你查就知道啊！」正當警員要使用警用電腦查詢其身分時，江男見已躲不過只好故作灑脫的說，「跟你們講啦、我在通啦！」警員查詢確認後立即將他逮捕，詢後依毒品通緝案將江男移送台北地檢歸案。
新北市警察局保安大隊呼籲，民眾如因司法案件收到法院傳票，務必依指定日期到案或出庭，以免遭到通緝成為警方查緝的對象。
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言