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好友出獄情義相挺 通緝犯赴土城看守所接風遭逮

聯合報／ 記者黃子騰／新北即時報導

新北市27歲江姓男子大前天開車前往土城看守所欲替出獄的好友接風，當江男把車停在看守所外時，新北保大警員巡邏經過與江男對上眼，見江男眼神閃避且撇頭於是上前盤查。江男一開始含糊其辭顧左右而言他，警員覺得可疑直問「是不是有案件沒有清？」江男自知躲不過坦承遭通緝，警方詢後將江男解送歸案。

據了解，27歲的江姓男子本月6日因毒品案未出庭，遭台北地檢署通緝。但因10日、11日皆有好友要出獄，江男雖知自己遭通緝，但仍義氣相挺租了1輛車前往土城看守所替友人接風。先於10日接了張姓友人（36歲）後，11日再與張姓友人一起至看守所欲接另1名友人出獄。

11日上午9時許江男將車停在土城看守所附近時，新北市保大警員巡邏經過，見江南眼神閃躲十分可疑上前盤查。警員直問「是不是有案件沒有清？」江男還故作神秘的說，「你查就知道啊！」正當警員要使用警用電腦查詢其身分時，江男見已躲不過只好故作灑脫的說，「跟你們講啦、我在通啦！」警員查詢確認後立即將他逮捕，詢後依毒品通緝案將江男移送台北地檢歸案。

新北市警察局保安大隊呼籲，民眾如因司法案件收到法院傳票，務必依指定日期到案或出庭，以免遭到通緝成為警方查緝的對象。

江男(白衣者)遭警方盤查逮捕，甫出獄的友人(右)見狀上前詢問。記者黃子騰／翻攝
江男(白衣者)遭警方盤查逮捕，甫出獄的友人(右)見狀上前詢問。記者黃子騰／翻攝
江男(白衣者)被警方上銬逮捕，只好拜託友人處理租來的車子。記者黃子騰／翻攝
江男(白衣者)被警方上銬逮捕，只好拜託友人處理租來的車子。記者黃子騰／翻攝
警方見江男眼神閃躲上前盤查。記者黃子騰／翻攝
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通緝 毒品

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