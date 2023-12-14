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高雄超商店長猥褻實習生 昔受害者挺身喊告：為我自己努力一次

聯合報／ 記者張議晨／高雄即時報導

高雄一名田姓超商店長被控猥褻、騷擾來店實習的女建教生，挨告後與女學生及女方父母以100萬元和解，被法院合併判有期徒刑10月，得易科罰金。判決一出後，有網友指控田男也曾在她打工時，涉嫌伸出鹹出手，還企圖性侵，她將這段過往放上PTT，強調已請律師提告，號召若有其他受害者，「我要為我自己努力一次」。

根據高雄地院判決，田姓男子經營兩家連鎖超商，去年8月至9月間，田男多次對來店實習的女高中生猥褻、騷擾，最後變本加厲，尾隨女建教生進入冷凍庫，在內伸手襲擊女方胸部。

接連被田男猥褻、騷擾多次，受侵害的女同學不再隱忍，選擇到警局報案揪出田男惡行，高雄地院審理時，田男坦承有在超商內撫摸建教生腰部、胸部。

不過，法官考量田男與女建教生以100萬元達成和解，因田男無前科，犯後態度良好，最後依成年人故意對少年犯強制猥褻、性騷擾防治法、強制等罪，判4至8月有期徒刑，合併應執行10月，均得易科罰金，緩刑3年。

有網友在PTT「八卦版」發文，稱她看到司法判決，一名在超商實習的未成年女生遭到店長性騷擾跟強制猥褻，她確認被告姓名及相關地點後，「將近20年前的可怕記憶再次出現。」

原PO稱她在2005年（高中時），也被同一被告強制猥褻並企圖性侵未遂，她害怕、恐懼、想要嘔吐，當時曾寫信至超商投訴，卻未得到處置，此事隨著她長大也漸漸被遺忘，直到這則新聞出現，想到當年沒有追究到底，導致這20多年來還有更多受害者，她便無法坐視不管。

原PO上周曾在PTT分享新聞，回憶當時遭猥褻經過，希望有受害者跟她聯繫，昨天再上PTT「八卦版」發文後續進度；她表示，目前已諮詢過律師，並且正式委任律師協助我跨海提告，目前確實有網友來信，加上她以及最近判決中那位受害者，被告絕對不是初犯。

原PO還說，她跟多數人一樣，面對司法都有不安跟疑問，若曾經被同一超商主管襲胸或其他猥褻行為欺過，如果願意聯合提告，她的律師會提供協助，「如果有其他受害人，我想說，你並不孤單，我們並不孤單，眾所周知，性相關犯罪的黑數很高，如果你願意，不一定是這家店，希望接下來可以一起走這段路。」

「當時還年輕的我無能為力，這次我想要為我的人生努力一次，如果能幫助到其他人，那麼，無論成功與否，我都可以繼續往前走，我們不要就這樣算了，好不好？」

對此，高雄市警局婦幼隊在網路巡邏時，已跟貼文網友聯繫，截至目前為止，尚未接獲有被害人報案。婦幼隊表示，倘若已身處危險環境中，應保持安全距離，冷靜應對並設法找尋機會脫逃，尋求協助。若危害已發生，勿隱忍，應記住對方特徵，並保全證據，盡速報警處理。

高雄田姓超商店長被控猥褻實習生，判決出爐後，曾經的受害者也跳出來指控她被騷擾過往。示意圖／本報資料照片
高雄田姓超商店長被控猥褻實習生，判決出爐後，曾經的受害者也跳出來指控她被騷擾過往。示意圖／本報資料照片

猥褻 超商

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