大陸資助6天山東免費遊疑介選，基隆29人約談1里長聲押。記者游明煌／攝影 資助赴陸旅遊介選案，孝岡里長吳石金受大陸地區山東省煙台市台灣辦公室指示、委託及資助，招攬其他15位里長及親友共組33人旅遊團，6天5夜山東旅遊團，只要5500元，再退還人民幣1000元，形同「免費」。昨傳喚29人到案，今依涉犯反滲透法、總統副總統選舉罷免法等罪嫌，向法院聲請羈押吳姓里長，協辦郭男則10萬元交保。

基隆地檢署日前接獲情資指出，基隆市吳姓里長招攬他人赴陸旅遊接受招待，疑有介選情事，主任檢察官黃冠傑、檢察官黃佳權指揮偵辦。經蒐證後昨天指揮調查局基隆市調查站、調查局航業處基隆調查站及基隆市警察局等單位，持基隆地方法院核發搜索票執行搜索5處。

檢調同步傳喚活動召集人吳姓姓里長、協辦的某協會承辦人員郭姓男子及參加團員共29人到案釐清。經檢察官訊問後，認吳、郭二人涉犯反滲透法、總統副總統選舉罷免法等罪嫌疑重大，吳並有串滅證之虞而有羈押之必要，今天凌晨訊畢後，向法院聲請羈押禁見，郭則無羈押之必要，諭知10萬元交保。

檢調追查，吳姓里長受大陸地區山東省煙台市台灣辦公室指示、委託及資助，鎖定里長為主要對象，招攬基隆市里長及親友等共33人，在於11月21日到26日，赴陸參加由中共政權或煙台市台辦出資招待的6天5夜山東旅遊團，郭男協助處理赴陸相關事宜。

檢方說，參加者只要支付新台幣5500元，即可以此顯不相當對價，遊玩整趟行程，還在赴陸後，另退還人民幣1000元給各團員。檢方說，依匯率換算，形同整趟行程無須支付費用。

檢調說，該團團員赴陸後即受落地招待，旅遊過程中有大陸台辦人員陪同，大陸當地交通、景點、餐廳、住宿等費用均由陸方全部支付，陸方並安排高檔飯店、豐盛飲食招待，飯席間煙台市台辦主任、副主任、科長及山東省青島市台灣事務辦公室副主任等人均到場。

團員供出，他們有向團員發表「 國民黨是自己兄弟、是我們自己的」、「兄弟如手足」、「要支持自己人」、「不要支持民進黨和主張祖國分裂的政黨」等涉及選舉之相關內容，誘使團員於明年選舉支持特定政黨或不投特定政黨，席間並嚴禁拍照或錄影，以規避查緝。

檢方認為，因認吳姓里長、郭姓男子二人涉犯反滲透法、總統副總統選舉罷免法等罪嫌疑重大，且吳有滅證情事，向法院聲請羈押禁見，郭則諭知交保。檢方已掌握陸方與台灣金流往來，正追查釐清。