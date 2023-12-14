炸掉妳家！恐怖情人分手想復合 男攜汽油彈又亮槍狎兄要脅女

台南市53歲李姓男子跟同姓女友分手後，為了求復合，今年7月初搭乘友人的車特地北上桃園談判，途中李男自製汽油彈埋伏在李女兄長家門外，趁李兄外出之際，以空氣槍要脅、逼他打電話要李女現身，並向李女恫嚇「要把你哥斃掉、用汽油彈炸掉妳家」；桃園地檢署偵結，將李男依妨害自由、恐嚇及公共危險等罪嫌起訴。

起訴指出，李男和李女是前男女朋友關係，屬家庭暴力防治法的家庭成員，由於李女分手後，拒絕再見面，李男為了求李女復合，今年7月7日晚間9點，由不知情的洪姓友人駕車搭載他北上桃園找女友，途經某處加油站時，李男帶著預備的空玻璃瓶去加油，返回車上於汽油瓶中放入易燃物質做成1枚汽油彈，然後前往李女兄長位於大園區的住處外等候。

同日晚間11點，李男趁李女兄長外出之際，立刻上前以隨身攜帶的空氣槍抵住李兄，喝令李兄撥打電話聯繫其妹，李兄在槍枝脅迫下，只得聯繫李女，然後電話隨即被李男搶走接聽，當場向李女恫稱「你現在給我回來，不回來的話，用槍打你哥，把你哥斃掉」、「要用汽油彈炸掉你家」、「有10、20個人在你家外面」等語。李女嚇得報警處理，大批警力趕抵壓制李男並扣得汽油彈1枚、空氣槍1把及子彈6顆和疑似爆裂物1個。

檢警調查及法官召開羈押庭時，李男均坦承有製作汽油彈，攜空氣鎗及汽油彈至李女兄長住處，並用槍枝抵住李兄，要求他打電話給其妹，以及相關恫嚇言語等犯行。佐以警方指紋鑑定書及槍枝性能檢測報告顯示，汽油彈玻璃瓶身採集的指紋全是李男的，不過空氣槍鑑定為非制式、無殺傷力。