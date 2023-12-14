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海軍補給兵「國庫通口袋」1年盜領277萬公款 被重判13年

聯合報／ 記者張議晨／高雄即時報導

海軍151艦隊登陸艇隊吳姓補給兵，涉嫌侵占277萬元，今被法院判刑13年半。本報資料照片
海軍151艦隊登陸艇隊吳姓補給兵，涉嫌侵占277萬元，今被法院判刑13年半。本報資料照片
海軍一五一艦隊吳姓補給兵因在外欠債，趁承辦會計出納業務時，假造提款單提領國庫現金，1年來竊占國庫金額高達277萬元，一審橋頭地院依貪汙罪重判13年，今高雄高分院宣判，駁回吳男上訴，維持原審刑度。

吳男在海軍一五一艦隊登陸艇隊任職，2015年起負責隊上現金及各款項收入、支出及帳冊登載等會計及出納之財務行政業務。

但吳男在外娛樂花費多，欠下大筆債務，於是利用掌管隊上財務機會，從105年4月15日至106年9月14日期間，先後自行填寫不實的提現報告單，前往國庫銀行機關專戶提領公款，每次領取數萬元至數十萬元，總計在1年半內侵占公款達277萬元。

吳男怕盜領國庫事情曝光，還偽造現金收支登記簿、支票存根聯等，並在106年以配合上級查核伙食帳戶為由，借閱會計憑證後隱匿盜領國庫犯行。直到吳男退伍後，接手的補給官發現帳務有異，經海軍司令部派員徹查，全案才曝光。

橋頭地院審理時，法官痛批吳男身為公務人員，竟因自身娛樂花費過鉅欠債即起貪念侵占公有財物，影響國家公務機關廉能形象，且吳男為掩蓋犯行，還隱匿隊上會計憑證，增加海軍稽查帳戶困難。

法官審酌吳男大學肄業、且從事鋼鐵業相關工作月薪近4萬元，本身又患有僵直性脊椎炎，依涉犯貪污治罪條例、陸海空軍刑法第76條第1項、隱匿公務員職務上掌管文書罪、侵占公有財物、偽造文書等罪判他13年6月、褫奪公權8年。

吳男不服上訴，高雄高分院今宣判，駁回吳男上訴，維持原審刑度。可上訴。

海軍司令部 侵占 財務

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