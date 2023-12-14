台南男持武士刀刺死小舅子謊稱自殘 二審仍判15年

台南地院認陳男犯殺人罪處15年，不服上訴二審，今天上午宣判，上訴駁回。圖／本報資料照 陳姓男子平日與林姓小舅子不睦，去年11月12日晚間，小舅子關閉同住住所2樓電源引發口角及肢體衝突，因小舅子從其房間取出武士刀攻擊陳，扭打過程時刀子掉落地上，陳拾起後順勢朝林左上背部刺入體內致當場死亡。一審認他犯殺人罪處15年，上訴二審，今上午宣判，上訴駁回，仍判15年。

一審指出，依據陳男自白、證人證述及台南地檢署相驗解剖資料，顯示被害人受到傷及肺臟的胸腔穿刺傷，為人體要害，陳男以利刃刺殺被害人，認陳男有殺害被害人的直接故意。法官認陳男犯家庭暴力防治法及殺人罪。

一審審酌，雙方關係，二人平日相處不睦，陳男目睹被害人取其武士刀相逼，心生不滿撿拾被害人掉落的武士刀，刺殺被害人肺部要害，造成被害人生命消逝而蒙受永無法回復的損害，犯罪情節重大，造成被害人家屬內心難以撫平的傷痛。

又被告犯後坦承犯行，雖尚未賠償被害人家屬的損害，惟被害人的父、弟、姐均原諒被告，被害人一子則表示不提告訴，但另名兒子則表明應重判被告，並與女兒提起附帶民事訴訟，認他犯殺人罪量處15年。

至於死者的兩名子女向陳各求償精神慰撫金120萬外，兒子也請求陳賠償殯葬費支出10萬5100元，民事部分則判陳應給付女兒120萬元及兒子130萬5100元。

案發當時，陳男第一時間告訴其家人，對方是自殘？陳男向法官表示，因為沒有遇過，很害怕，才講對方自殘。他表示，刺了對方後，將刀子丟在對方手部。他當庭對死者家屬說，「很對不起」，請求法官從輕量刑。

死者子女的律師說，本案在場僅被告及死者2人，如今死者已無法為自己伸冤。而第一時間，陳告訴警消對方自殘，直至家人有異議，相驗後才發現是他殺。