快訊

周海媚生前膝下無子女無配偶 上億遺產繼承者曝光

長年鑽研如何抗慢性發炎 醫自曝每天喝這一物助他停吃止痛藥

「帝王條款」遭出征 吳若權挺國中生：提醒世人互相尊重的重要

聽新聞
test
0:00 / 0:00

台南男持武士刀刺死小舅子謊稱自殘 二審仍判15年

聯合報／ 記者邵心杰／台南即時報導

台南地院認陳男犯殺人罪處15年，不服上訴二審，今天上午宣判，上訴駁回。圖／本報資料照
台南地院認陳男犯殺人罪處15年，不服上訴二審，今天上午宣判，上訴駁回。圖／本報資料照
陳姓男子平日與林姓小舅子不睦，去年11月12日晚間，小舅子關閉同住住所2樓電源引發口角及肢體衝突，因小舅子從其房間取出武士刀攻擊陳，扭打過程時刀子掉落地上，陳拾起後順勢朝林左上背部刺入體內致當場死亡。一審認他犯殺人罪處15年，上訴二審，今上午宣判，上訴駁回，仍判15年。

一審指出，依據陳男自白、證人證述及台南地檢署相驗解剖資料，顯示被害人受到傷及肺臟的胸腔穿刺傷，為人體要害，陳男以利刃刺殺被害人，認陳男有殺害被害人的直接故意。法官認陳男犯家庭暴力防治法及殺人罪。

一審審酌，雙方關係，二人平日相處不睦，陳男目睹被害人取其武士刀相逼，心生不滿撿拾被害人掉落的武士刀，刺殺被害人肺部要害，造成被害人生命消逝而蒙受永無法回復的損害，犯罪情節重大，造成被害人家屬內心難以撫平的傷痛。

又被告犯後坦承犯行，雖尚未賠償被害人家屬的損害，惟被害人的父、弟、姐均原諒被告，被害人一子則表示不提告訴，但另名兒子則表明應重判被告，並與女兒提起附帶民事訴訟，認他犯殺人罪量處15年。

至於死者的兩名子女向陳各求償精神慰撫金120萬外，兒子也請求陳賠償殯葬費支出10萬5100元，民事部分則判陳應給付女兒120萬元及兒子130萬5100元。

案發當時，陳男第一時間告訴其家人，對方是自殘？陳男向法官表示，因為沒有遇過，很害怕，才講對方自殘。他表示，刺了對方後，將刀子丟在對方手部。他當庭對死者家屬說，「很對不起」，請求法官從輕量刑。

死者子女的律師說，本案在場僅被告及死者2人，如今死者已無法為自己伸冤。而第一時間，陳告訴警消對方自殘，直至家人有異議，相驗後才發現是他殺。

殺人

延伸閱讀

南投市民代表當選無效之訴逆轉 今二審判當選有效

確診女違反隔離規定一審有罪 二審逆轉免訴理由曝光

台南男疑不堪照顧壓力涉刺死老母 社會局：本有申請長照服務

台南男子涉刺殺臥床母疑擬尋短 警循線尋獲送醫

相關新聞

海軍補給兵「國庫通口袋」1年盜領277萬公款 被重判13年

海軍一五一艦隊吳姓補給兵因在外欠債，趁承辦會計出納業務時，假造提款單提領國庫現金，1年來竊占國庫金額高達277萬元，一審...

台南男持武士刀刺死小舅子謊稱自殘 二審仍判15年

陳姓男子平日與林姓小舅子不睦，去年11月12日晚間，小舅子關閉同住住所2樓電源引發口角及肢體衝突，因小舅子從其房間取出武...

炸掉妳家！恐怖情人分手想復合 男攜汽油彈又亮槍狎兄要脅女

台南市53歲李姓男子跟同姓女友分手後，為了求復合，今年7月初搭乘友人的車特地北上桃園談判，途中李男自製汽油彈埋伏在李女兄...

嘉義首件酒駕撞死女騎士 國民參審案審理一波三折

嘉義地方法院是最早實施國民參審模擬的示範法院，元月參審制上路，法院受理首件張姓男子酒駕撞死女騎士國民參審案，一開始為選任...

青松樂活科技負責人掏空通緝 法拍廠房設備未拍定

曾誇言要做「蔬果界台積電」的國內大型蔬果經銷及物流中心-嘉義縣青松樂活科技農業公司，董事長呂政諺夫婦搭機出境遭檢方通緝，...

過苛？ 無期徒刑假釋又行竊 得繼續關25年他聲請釋憲

男子謝朝和犯懲治盜匪條例等罪遭處無期徒刑，2009年1月22日假釋，保護管束期間因竊盜被判1年2月刑定讞，假釋撤銷，依2...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。