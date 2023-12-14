嘉義首件酒駕撞死女騎士 國民參審案審理一波三折

嘉義地方法院是最早實施國民參審模擬的示範法院，元月參審制上路，法院受理首件張姓男子酒駕撞死女騎士國民參審案，一開始為選任辯護人律師界有異議，張男又聲請不行國民參審，法院審理裁定認為，無不行國民參審的理由，應予駁回，院方將開庭審理。

法院說，張男1月間被控在東石鄉酒後駕車撞死騎機車婦人遭起訴，屬故意犯罪因而發生死亡結果情形，應行國民參與審判，由刑五庭審判長張志偉擔任受命法官，張男沒錢委任律師，地院指定辯護人，由8月剛從法官轉任律師的張道周接任，當時還引起議論。

法院說，依國民法官法施行細則，參酌張道周經歷，認為是「適當」人選，因而指定。並非「主動」向媒體「推薦」是法院認定「最適合人選」，未貶抑其他律師從業人員。更非「禮遇前法官」等與法律無涉考量。

法院表示，張男聲請不行國民參審理由，坦承犯罪，調解後賠償，犯罪事實明確無爭議，量刑單純，案件應無彰顯國民參審價值重要意義。張男也主張被害人家屬也表明不行國民參審，參審可能將過度揭露被害人及家屬身心狀況等隱私資訊，造成被害人家屬二度傷害。

但地院裁定，考量國民對酒駕致死案件應如何論罪科刑，法院是否縱放輕判而違反國民法律感情等，相當關心，因此，案件進行國民參審，具有量刑指標意義。另，張男就車禍發生當時神智狀況、是否自首、被害人是否也有過失等情節，檢辯雙方可能存在重大歧異，這部分即有引入國民參與審判，借助國民生活經驗，審酌判斷必要，因此，張男聲請裁定不行國民參與審判，並無理由，應予駁回。 嘉義首件酒駕致死國民參審案審理一波三折，嘉義法院駁回被告不行參審聲請。圖／聯合報資料照片

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