快訊

美國眾議院「221票對212票」表決通過！對拜登啟動彈劾調查

當北京下令「請說國語」：香港人撐粵語的抗命之路

COP28閉幕決議 198國允脫離化石燃料、拚2050年前淨零

嘉義首件酒駕撞死女騎士 國民參審案審理一波三折

聯合報／ 記者魯永明／嘉義即時報導

嘉義地方法院是最早實施國民參審模擬的示範法院，元月參審制上路，法院受理首件張姓男子酒駕撞死女騎士國民參審案，一開始為選任辯護人律師界有異議，張男又聲請不行國民參審，法院審理裁定認為，無不行國民參審的理由，應予駁回，院方將開庭審理。

法院說，張男1月間被控在東石鄉酒後駕車撞死騎機車婦人遭起訴，屬故意犯罪因而發生死亡結果情形，應行國民參與審判，由刑五庭審判長張志偉擔任受命法官，張男沒錢委任律師，地院指定辯護人，由8月剛從法官轉任律師的張道周接任，當時還引起議論。

法院說，依國民法官法施行細則，參酌張道周經歷，認為是「適當」人選，因而指定。並非「主動」向媒體「推薦」是法院認定「最適合人選」，未貶抑其他律師從業人員。更非「禮遇前法官」等與法律無涉考量。

法院表示，張男聲請不行國民參審理由，坦承犯罪，調解後賠償，犯罪事實明確無爭議，量刑單純，案件應無彰顯國民參審價值重要意義。張男也主張被害人家屬也表明不行國民參審，參審可能將過度揭露被害人及家屬身心狀況等隱私資訊，造成被害人家屬二度傷害。

但地院裁定，考量國民對酒駕致死案件應如何論罪科刑，法院是否縱放輕判而違反國民法律感情等，相當關心，因此，案件進行國民參審，具有量刑指標意義。另，張男就車禍發生當時神智狀況、是否自首、被害人是否也有過失等情節，檢辯雙方可能存在重大歧異，這部分即有引入國民參與審判，借助國民生活經驗，審酌判斷必要，因此，張男聲請裁定不行國民參與審判，並無理由，應予駁回。

嘉義首件酒駕致死國民參審案審理一波三折，嘉義法院駁回被告不行參審聲請。圖／聯合報資料照片
嘉義首件酒駕致死國民參審案審理一波三折，嘉義法院駁回被告不行參審聲請。圖／聯合報資料照片

※ 提醒您：禁止酒駕 飲酒過量有礙健康

律師 國民法官 酒駕

延伸閱讀

中央與地方「三箭齊發」 嘉義無人機產業聚落成形

桃警取締409改裝車開罰22件 男酒駕改裝車噪音大2罪併罰

中壢女警酒駕撞車2大過免職 當場痛哭不服結果將申訴

查獲販賣亞錦賽台韓戰黃牛票 嘉義台中裁罰各異

相關新聞

「無卡分期」詐逾千萬 檢方求處3嫌重刑

台中市一間3C店林姓老闆、紀姓店長及林姓業務涉嫌以幫做業績賺獎金，誘使大學生與融資公司簽約「無卡分期」買電腦及手機，未交...

嘉義首件酒駕撞死女騎士 國民參審案審理一波三折

嘉義地方法院是最早實施國民參審模擬的示範法院，元月參審制上路，法院受理首件張姓男子酒駕撞死女騎士國民參審案，一開始為選任...

青松樂活科技負責人掏空通緝 法拍廠房設備未拍定

曾誇言要做「蔬果界台積電」的國內大型蔬果經銷及物流中心-嘉義縣青松樂活科技農業公司，董事長呂政諺夫婦搭機出境遭檢方通緝，...

過苛？ 無期徒刑假釋又行竊 得繼續關25年他聲請釋憲

男子謝朝和犯懲治盜匪條例等罪遭處無期徒刑，2009年1月22日假釋，保護管束期間因竊盜被判1年2月刑定讞，假釋撤銷，依2...

陳俊宇批藍營抹黑提告最終不起訴 無黨籍林錦坤回嗆：是我告的

民進黨宜蘭立委候選人陳俊宇陣營今天把砲口針對藍營對手黃琤婷，以2份不起訴書自證清白，未侵占楊桃集貨場，他並痛批國民黨抹黑...

逾期上訴致議員林杏兒當選確定 高檢署：士檢書記官收文疏失

士檢對國民黨北市議員林杏兒提起當選無效一審敗訴，逾期上訴遭高院駁回確定。案經高檢署調查，認為逾期上訴為書記官的收文疏失，...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。