公務員最高殊榮 北檢主任檢察官高一書獲傑出貢獻獎
台北地檢署黑金專組主任檢察官高一書，今年經過全國各機關激烈推薦、評選及競爭，歷經3階段層層嚴選，最終由考試院組成評審委員會審議決定僅6名得獎人及6名得獎團體，拿下今年度被譽為公務人員最高殊榮的「公務人員傑出貢獻獎」殊榮。今天由總統蔡英文親自頒獎。
出身警界的高一書是警察大學法律學研究所碩士，曾任職刑事局鑑識科，再考上司法官47期，目前擔任北檢黑金專組主任檢察官，曾偵辦過前營建署主秘洪嘉宏收賄案、新北市議員周勝考貪汙案、鴻海副總廖萬城收受回扣案，也是這次大選「全國性重大假訊息案件處理中心」負責的專責檢察官。
調法務部辦事期間，高一書擘劃營業秘密法修法，建構國內營業秘密保護根基，疫情期間擔任法務部於疫情指揮中心聯繫窗口，解決防疫法制疑義，並為了防範囤積哄抬，密集稽查穩定國內民生物價。
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