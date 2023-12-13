公務員最高殊榮 北檢主任檢察官高一書獲傑出貢獻獎

台北地檢署黑金專組主任檢察官高一書，今年經過全國各機關激烈推薦、評選及競爭，歷經3階段層層嚴選，最終由考試院組成評審委員會審議決定僅6名得獎人及6名得獎團體，拿下今年度被譽為公務人員最高殊榮的「公務人員傑出貢獻獎」殊榮。今天由總統蔡英文親自頒獎。

出身警界的高一書是警察大學法律學研究所碩士，曾任職刑事局鑑識科，再考上司法官47期，目前擔任北檢黑金專組主任檢察官，曾偵辦過前營建署主秘洪嘉宏收賄案、新北市議員周勝考貪汙案、鴻海副總廖萬城收受回扣案，也是這次大選「全國性重大假訊息案件處理中心」負責的專責檢察官。