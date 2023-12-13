專辦大選全國重大假訊息 法務部長、檢察總長視察北檢
為避免境外勢力藉由認知作戰影響總統大選，最高檢察署日前指示台北地檢署，在大選前後關鍵期間，全權處理全國性重大假訊息案件，法務部長蔡清祥、檢察總長邢泰釗今天視察北檢「全國性重大假訊息案件處理中心」運作情形，並由檢察長鄭銘謙、主任檢察官郭進昌針對案件處理原則及受理情形進行簡報。
北檢奉命自今年12月11日起至明年1月15日大選後，專辦全國性重大假訊息案件，將黑金專組主任檢察官高一書與檢察官郭耿誠、江宇程檢察官專責偵辦。除全天候值班外，若遇有全國性重大假訊息，北檢將立即依循「立即澄清、迅速下架、溯源追查主嫌」原則，分案偵辦以維選舉公平。
蔡清祥表示，距離選舉投票日只剩下1個月，現在已到最後衝刺階段，若有相關情資務必全力偵辦，確保選舉公平。邢泰釗則對北檢查賄團隊的辛勞付出表示感謝，期望努力讓選舉平和舉行及落幕。
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