專辦大選全國重大假訊息 法務部長、檢察總長視察北檢

為避免境外勢力藉由認知作戰影響總統大選，最高檢察署日前指示台北地檢署，在大選前後關鍵期間，全權處理全國性重大假訊息案件，法務部長蔡清祥、檢察總長邢泰釗今天視察北檢「全國性重大假訊息案件處理中心」運作情形，並由檢察長鄭銘謙、主任檢察官郭進昌針對案件處理原則及受理情形進行簡報。

北檢奉命自今年12月11日起至明年1月15日大選後，專辦全國性重大假訊息案件，將黑金專組主任檢察官高一書與檢察官郭耿誠、江宇程檢察官專責偵辦。除全天候值班外，若遇有全國性重大假訊息，北檢將立即依循「立即澄清、迅速下架、溯源追查主嫌」原則，分案偵辦以維選舉公平。