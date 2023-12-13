水多深？女檢被指掩飾出入88會館 她提證據反批法務部時空錯亂

警政署前政風室主任、現高檢署檢察官黃錦秋被控邀偵辦地下匯兌業者郭哲敏案的新北地檢署檢察官王涂芝，赴郭開設的「88會館」及涂誠文的「睿森銀樓地下室」接受招待，檢察官評鑑委員會認為她違反檢察官倫理規範，法務部移送懲戒法院。職務法庭今開庭，法官詢問「不當場所」、檢察官倫理規範具體內容，及黃女真否叫王女「改口」？

黃錦秋批評當初她將地下匯兌的檢舉案轉報檢方，結果縱放的人沒事，她卻遭移送審理，「公平嗎？」

「88會館」事件一度沸沸揚揚，調查局先是查出郭哲敏地下匯兌經手200億餘，初估獲利1億餘，另查出，郭為掌握檢警掃蕩地下匯兌情資，與林秉文在台北市松勤街開設「88會館」高檔招待所，邀約檢察官、警大前校長陳檡文等高階司法人員飲宴。一開始傳出黃錦秋、王涂芝2020年間也到88會館接受不當招待、黃錦秋還在去年11月11日希望王涂芝改口「未前往」，但許多情節卻不合邏輯，甚至傳言有政治勢力介入惡整，實情至今不明朗。

職務法庭今行準備程序，法務部代表指黃錦秋違反法官倫理規範第5、25條且情節重大，應依法官法第89條準用第40條移送職務法庭審理。

檢察官倫理規範第5條規定「檢察官應廉潔自持，謹言慎行，致力於維護其職位榮譽及尊嚴，不得利用其職務或名銜，為自己或第三人謀取不當財物、利益。」，第25條則是「檢察官應避免從事與檢察公正、廉潔形象不相容或足以影響司法尊嚴之社交活動。檢察官若懷疑其所受邀之應酬活動有影響其職務公正性或涉及利益輸送等不當情形時，不得參與；如於活動中發現有前開情形者，應立即離去或採取必要之適當措施。」

法務部指控黃錦秋於2020年1月17日前往松勤街的「88會館」，同年7月10日則前往信義路4段的「睿森銀樓地下室」，這些都是非正當公開場所，另外黃女在2022年11月11日企圖影響王涂芝，希望她更改說詞。

黃錦秋強調自己根本沒去過88會館，指2020年1月17日在極品軒尾牙結束後不是去88會館，本來要去中華路錢櫃，因沒有包廂而離去，事後又被邀到睿森銀樓地下室的KTV，而7月10日也是去完極品軒後到此處，且是從銀樓電梯旁進去。她表示該處KTV有營業登記、公開營業，且同事也有付錢，何來接受招待？

黃錦秋說，唱KTV時雖未花費，但她則是付了1萬9千元的餐費，也有提供抽獎、市價5萬的蘋果手機，同事不會再跟她要唱歌的費用。不僅否認去過88會館、認識郭哲敏，黃錦秋更指郭哲敏在2020年時根本沒有地下匯兌的案件紀錄，此前只有重利案獲緩刑，而涂誠文那時也沒有前科，法務部怎麼能說她接受招待？擔任訴訟代理人的胞姊黃秀惠質疑，郭等人是在之後犯罪，說黃錦秋接受招待「時空錯亂」。

受命法官林麗真整理爭執、不爭執事項，並詢問檢察官倫理規範、「不正當場所」的認定等問題後，發現法務部所認為違反倫理的只有「影響調查（指叫王涂芝改說詞）」這一點。

黃錦秋忿忿不平，指她和王涂芝原本感情不錯，每天都還互傳LINE貼圖，但某天對方突然「自言自語」寫道無法配合「改說法」，她覺得莫名其妙，尤其王女說她和時任刑事警察局副局長黃建榮聯合要該改說詞，但「我跟黃11月11日根本沒碰過面」，並指警政署到處是監視器，一調便知道誰說謊。黃女批王女說的話「可信嗎？」，並指高檢署呈證的雙方LINE對話紀錄並不完整。她也說，王女沒參加1月17日的歌唱，說詞如何而來、更改？

法官再詢問法務部代表88會館的屋主登記是何人？為何主張是郭哲敏的場所？法務部坦言建物為梁姓男子所有，但因郭「經常使用」，是實際支配人，不過在疫情期間88會館已經停業。

黃秀惠則說，88會館的管家已證稱不認識黃錦秋等人，而高檢署的調查報告也說聚會時「沒有外人在場」，怎麼會有接受招待？