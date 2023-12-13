女子確診違反隔離規定1審有罪 2審逆轉免訴理由曝光

基隆市20歲高姓女子去年9月確診新冠肺炎，不遵守隔離規定離開住處，檢察官向基隆地方法院聲請簡易判決。法官今年7月25日判她拘役20日，可易科罰金2萬元。檢方以隔離刑罰規定7月1日廢止，全案應重新議處提起上訴。二審合議庭審理後，撤銷原審判決，全案免訴，可上訴。

判決指出，高女去年9月1日新冠肺炎確診，同月7日上午11點1分收到衛生局傳送的「隔離通知書」簡訊，指示9月1日至8日在住處內隔離。高女在收到簡訊後不久，擅自離開住處，警方接到她的室友檢舉，將全案函送基隆地檢署偵辦。

檢察官偵查後，認定高女涉犯嚴重特殊傳染性肺炎防治及紓困振興特別條例第13條，罹患新冠肺炎不遵行衛生機關指示而有傳染他人之虞罪，今年6月5日向基隆地院聲請簡易判決。法院簡易庭7月25日處高女拘役20日，可易科罰金。

嚴重特殊傳染性肺炎防治及紓困振興特別條例因期滿後，立法院未決議延長，今年7月1日起當然廢止。法院判決後，基隆地檢署檢察官認為高女是否仍需受刑事制裁，有重新議處必要，因此提起上訴。

基隆地院第二審合議庭指出，嚴重特殊傳染性肺炎防治及紓困振興特別條例第12條至第16條施行期間，僅經立法院決議延長施行到今年6月30日，期滿後未再經立法院決議延長，7月1日起當然廢止。高女犯行現已無刑事法律可處罰，當依刑事訴訟法規判決免訴。