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又不罰！大巨蛋亞錦賽1票2千被抓 他門票搭峮峮徽章賣逃一劫

聯合報／ 記者王聖藜／台北即時報導

台北「大巨蛋」亞洲棒球錦標賽警方依社會秩序維護法上網抓賣「黃牛票」行為，全國法院罰不罰結果不一樣；台北市警方「抓」到黃姓市民搭配周邊商品賣票，將黃移送法辦，台北地院審理認為，黃不符處罰要件，裁定不罰。

警方這一波查緝棒球賽「黃牛票」專案，是依據社會秩序維護法第64條第2款「非供自用，購買運輸、遊樂票券而轉售圖利者，處3日以下拘留或新台幣1萬8千元以下罰鍰」條款執法。

台北大巨蛋亞錦賽。聯合報系資料照片／記者曾原信攝影
台北大巨蛋亞錦賽。聯合報系資料照片／記者曾原信攝影

台北市警內湖分局移送說，文德派出所2023年11月26日執行網路巡邏，發現臉書社團「台灣職棒棒球門票（讓票、換票、求票）」上，黃以暱稱公開刊登賣票廣告，黃賣的門票原價300元，但需搭配周邊商品以2000元包裹出售。

警方調查，黃賣的周邊商品約600元，黃從中賺價差1100元，員警喬裝買家交易，查扣2023年12月3日中韓大戰門票1張、球員李振昌鑰匙圈2個、職棒球團啦啦隊美女隊員「峮峮」、「曼容」徽章2個以及交易現金2000元，將黃移送法辦。

黃稱，本來想要2個人去看球賽，但只有1張票，所以就想賣掉；黃說，棒球周邊商品家裡太多了，乾脆搭配市價1700元的周邊商品一起賣。

黃還稱，如果分開買的話，1個「峮峮」徽章600元，1個「曼容」徽章400元，2個李振昌的鑰匙圈各399元，否認違法。

法官審理認為，黃姓市民警詢時即供稱門票是以原價300元販售，再搭配周邊商品一起賣，而商品交易的價值，本來就沒有公定價格，黃把球票、周邊商品一起轉售的說法很合理，難以認定他購票之初就想轉售圖利。

裁定指出，警方查無證據認定黃購買門票不是供自用，與社會秩序維護法構成要件不符，裁定黃不罰，警方可抗告。

中信兄弟啦啦隊Passion Sisters隊員「峮峮」。圖／聯合報系資料照片
中信兄弟啦啦隊Passion Sisters隊員「峮峮」。圖／聯合報系資料照片
中信兄弟啦啦隊Passion Sisters隊員「曼容」。圖／聯合報系資料照片
中信兄弟啦啦隊Passion Sisters隊員「曼容」。圖／聯合報系資料照片

黃牛 北市 大巨蛋

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