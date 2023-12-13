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交往時女友要二千給一萬 分手時男友要討回51萬法院不准

聯合報／ 記者林宛諭／彰化即時報導

彰化縣一名男友女友一起投資，並資助女友生活費，今年5月上旬還曾說「他的錢就是老婆的錢」，但5月底兩人分手後，男友即以女友是向他借款，提告要討回51萬元，女友卻說投資的本金和獲利已還前男友，至於其他則是前男友贈與的吃飯錢等生活費，彰化地方法院則以男方舉證不足以證明雙方為借貸關係，駁回男方之訴。

判決書指出， 男子稱前女友2021年11月底以投資 DRC為由向他借款40萬元，前女友交往期間以沒有錢吃飯、繳車貸為由，向他借款11萬多元，兩人於5月底分手，男子提告要向女友討回51萬元借款。

不過前女友否認有向前男友借款51萬元，表示40萬元是前男友委託她代為投資，並非借款，而且她已把本金和獲利共44萬多元還給男方，而且提出前男友匯給她的其他錢都是註記「給老婆$$」、給生活費」等，並非借款，而是贈與。

根據女方提供兩人的line對話顯示，今年2月到5月間女方傳訊給男友說「我沒飯錢了、需要兩千元支援、有空再轉就好」，男友則回「轉5千給你囉」，女友則回「想說掉下來的禮物、兩千就好啦」；另一次女友要8 千元，男友則立即匯1萬元，女友還回「這麼快，不用到提款機喔」。

還有一次女方要2千元，男方回說「直接轉1萬給你」，女方再回「不用啦、先兩千，兩千夠我撐到領薪水。」

而今年5月上旬女方傳訊說「完了 我看一下，這次貸款繳完剩下沒幾千無法給你了… 若兩萬五 這樣可嗎？」，男方則回「好，我的錢就是老婆的錢、只是別花太兇，因為這也是貸款的。」，但二人卻於5月底分手，男方就提告要求前女友還錢。

不過法官認為，以雙方的對話內容看來，當時兩人為男女朋友且關係密切，男方為解決女方經濟困境，基於男女情誼匯款，難以認定雙方有消費借貸之合意，男方提供之舉證也不足證明雙方有借貸關係存在，因此駁回男方請求還款之訴。

彰化縣一名男友和女友一起投資，並資助女友生活費，還曾說「他的錢就是老婆的錢」，但兩人分手後，前男友卻要討回51萬元，被法院駁回。記者林宛諭／攝影
彰化縣一名男友和女友一起投資，並資助女友生活費，還曾說「他的錢就是老婆的錢」，但兩人分手後，前男友卻要討回51萬元，被法院駁回。記者林宛諭／攝影

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