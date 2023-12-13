「亞力山大」倒閉前還招客 高院判唐雅君姊妹連帶賠償2.39億

亞力山大健康休閒俱樂部2007年無預警倒閉，消費者文教基金會替8564名會員提團體訴訟，向所屬亞歷山大等公司、創辦人唐雅君、胞妹唐心如及銀行求償5.82億元，台北地方法院判亞歷山大、亞爵、君生活公司共應賠償2.56億元，唐家姊妹和銀行免賠。消基會不服而提上訴，台灣高等法院今改判唐心如、唐雅君應與3家公司連帶賠償2.39億元。

消基會主張亞歷山大、亞爵及君生活公司皆隸屬亞力山大健身俱樂部集團，參加的會員可於於一定期間內享有亞歷山大等公司提供的運動設施、課程、服務等權利，唐心如、唐雅君為公司負責人，明知自2007年起財物就惡化，卻隱瞞財務困窘的事實，推出宣稱自2007年11月15日起至2008年1月20日止，消費者單日消費2萬元即可抽獎，宣傳吸收新會員加入。

唐雅君2007年12月10日宣布亞歷山大等公司全面停業，消費者無法再使用服務，唐家姊妹因詐欺而遭判刑確定，消基會認為會員權利受損，亞歷山大等公司應負賠償責任，因此依民法、公司法、消費者保護法對消費者負3倍懲罰性賠償金。

台北地院審理後，判亞歷山大等公司應分別給付消基會1億8602萬2367元、5728萬9890元、1292萬8607元，消基會就敗訴部分提起一部上訴，聲明唐心如應與亞歷山大公司連帶給付消基會1億8602萬2367元、唐雅君應與亞爵公司連帶給付消基會5292萬3414元，而唐雅君應與君生活公司連帶給付消基會83萬506元。

高院審理後認為亞歷山大等公司於2007年12月10日宣布全面停止營業，致締約的消費者權益遭受嚴重侵害，應賠償消費者按已繳費用尚未提供服務的比例賠償損害，因亞歷山大等公司也違反消保法「廣告應真實」責任，對於2007年11月15日至公司歇業止單日消費滿2萬元的消費者，依修正前消保法第51條規定，賠償所受損害3倍計算的懲罰性賠償金。