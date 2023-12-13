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男子陪媽媽看診 申請巴氏量表不順暴怒對醫護出氣觸法

聯合報／ 記者邱瑞杰／基隆即時報導

基隆市鄭姓男子陪行動不便的媽媽看診時，不滿為了申請巴氏量表得在醫院跑來跑去，進入診間後把申請表丟在醫師桌上，並作勢毆打醫、護人員，被駐衛警制止。檢方偵查後，依違反醫療起訴鄭男。基隆地方法院法官審理後，判刑2月，但體諒他獨自陪媽媽就診力不從心才犯罪，宣告緩刑2年。

判決指出，鄭男陪同坐輪的媽媽到基隆長庚紀念醫院看診時，為了填寫外勞看護申請表，在院內跑來跑去，並因不耐久候情緒失控，大力撞擊診療室的門，再次進入診間後，把資料甩在蘇姓醫師的桌上，作勢毆打蘇及蔡姓女護理師，遭曾姓駐衛警制止並報警處理。

警方偵辦時，蘇姓醫師指鄭男進入診間後，直接把申請表丟在桌上，非常凶的說「看著辦」。他有幫鄭寫好部分表格，但私人資料沒有辦法寫。鄭下樓蓋大印，櫃台人員要他上3樓補寫申請人欄位及貼照片。鄭回到診間時大力敲門，感覺快把門敲破，讓他停下醫療行為，查看發生什麼事情。

蔡姓護理師證稱，鄭男當天第一次進診間，她請他把申請表填寫好，但鄭覺得幫他填寫資料是理所當然的事，靠近她並用威脅的眼神，作勢打她，語氣和態度都不好。她打電話找駐衛警，鄭才走出去，把媽媽留在診間。

蔡女說，後來接到櫃台人員打電話給她，說鄭揚言上樓打醫師，她又請駐衛警來診間。鄭男很大力的捶門，開門讓他進來後，鄭把申請表丟到桌上，醫師有好好勸他態度不要這樣，但鄭情緒大暴走，作勢打醫師，被駐衛警制止。

鄭男承認陪同媽媽看診時，有檢方起訴的犯法行為，但他並非故意犯案，而是當天因為推著媽媽在醫院內跑來跑去，最後情緒失控。

法官指出，鄭男大力敲打診間的門，且把申請表格甩丟到醫師桌上，致使醫護人員心生畏懼，妨害執行醫療業務，已犯醫療法對於醫事人員以強暴、恐嚇妨害其執行醫療業務罪。審酌鄭男自陳大學畢業，未婚，因獨自陪同媽媽就診力不從心，一時心急犯罪，處有期徒刑2月，如易科罰金以1千元折算1日。緩刑2年。

基隆市鄭姓男子陪行動不便的媽媽到基隆長庚醫院看診時，因申請巴氏量表動怒，作勢毆打醫、護人員觸法。基隆地方法院法官依違反醫療法判刑2月，緩刑2年。記者邱瑞杰／攝影
基隆市鄭姓男子陪行動不便的媽媽到基隆長庚醫院看診時，因申請巴氏量表動怒，作勢毆打醫、護人員觸法。基隆地方法院法官依違反醫療法判刑2月，緩刑2年。記者邱瑞杰／攝影

醫師 基隆

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