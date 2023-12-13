嘉市廟會爆炸案28人傷 嫌疑人堅不吐實延押2月

嘉義市7月間發生遶境廟會爆炸造成28人受傷，涉嫌製造爆裂物的趙男落網後遭羈押，嘉檢考量趙男丟棄硝酸鉀等證物，且堅不吐實聲請延押，嘉義地院裁定延押2個月、不禁見。

嘉義地檢署表示，考量趙男涉及非法使用爆裂物等罪嫌，犯罪嫌疑均屬重大。趙男於案發前，將機車停放在距離爆炸地點較遠位置，戴帽子、口罩步行至爆炸地點，案發後，經拘提到案，有刻意掩飾身分以躲避追查舉動，加上趙男有多次通緝紀錄，有相當理由認為趙男有逃亡之虞。

檢方指出，趙男針對案情避重就輕，僅坦承有去爆炸現場丟垃圾，堅稱不是放置爆裂物。

檢方表示，警方於案發後搜索趙男租屋處，扣得相關製造爆裂物物品，尚待刑事局鑑定釐清，趙男也自承所購買的無線遙控器、硝酸鉀已丟棄，有滅證之虞。若沒有羈押，難以進行追訴、審判，因此聲請延長羈押，並禁止接見通信。

嘉義地方法院今天表示，法官訊問後，趙男仍否認犯行，且有多次通緝緝獲到案紀錄。案件仍有就扣押物品進行鑑定必要，且趙男於偵查中坦承丟棄所購買的無線遙控器、硝酸鉀等物，而這些物品均屬製造爆裂物原料，有相當理由認為趙男有滅證之虞。

嘉義地院指出，趙男所犯為最輕本刑5年以上的重罪，重罪常伴隨逃亡、滅證的高度可能，如未延長羈押，有相當可能有逃亡或滅證情形，因此，延長羈押2個月。另外，延長羈押已達到防止滅證、逃亡效果，並無諭知趙男禁止接見通信必要。

嘉義和聯境金虎爺會創會10週年遶境廟會活動，7月15日晚上近10時，在表演舞台旁發生爆裂物爆炸，造成現場民眾28人受傷送醫。案經嘉義市警察局第一分局組專案小組偵辦，10月6日逮捕涉案的40歲趙姓男子。

警方在趙男嘉義市玉山路租屋處查扣記載「爆裂物製作方法」筆記本1本、苯酚購買紀錄2紙，以及作案用球鞋等證物；另外，在趙男租屋處查扣硝酸、甘油、碳酸氫鈉等製作爆裂物原料。警方依製造爆裂物、殺人未遂等罪嫌移送，檢方向嘉義地院聲請羈押獲准。