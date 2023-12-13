亞力山大健身團訟案 二審判唐雅君姐妹連帶賠2億元

連鎖健身中心亞力山大民國96年間無預警倒閉，消基會替逾8000名會員提團體訴訟求償，一審判3家公司共賠2億多元，負責人唐雅君姐妹免賠；二審今改判姐妹須連帶賠償。可上訴。

全案緣於，創辦人唐雅君與胞妹唐心如於民國96年間，明知公司虧損連連面臨倒閉命運，卻對外打出優惠價廣收會員，法院於100年間依背信、詐欺等罪，分別判處兩人1年10月徒刑、1年8月徒刑確定。之前已假釋出獄。

民事部分，消基會於97年間向台北地方法院遞狀，替受害健身房會員提團體訴訟，案經約14年審理，北院於111年間宣判，亞歷山大公司須賠1億8602萬多元、亞爵公司須賠5728萬多元、君生活公司須賠1292萬多元，共計2億5624萬餘元，唐雅君及唐心如則獲判免賠。

消基會不服，提起上訴，主張唐雅君及唐心如身為公司負責人，應與公司負連帶賠償責任，即唐心如應與亞歷山大公司連帶給付消基會1億8602萬多元、唐雅君應與亞爵公司連帶給付消基會5292萬多元以及唐雅君應與君生活公司連帶給付消基會83萬多元。

二審由台灣高等法院審理，審理期間，兩造對於亞歷山大等公司應給付部分，均不爭執。

二審合議庭認為，唐雅君、唐心如分別為公司負責人，在執行公司業務時，故意以背於善良風俗的不法侵權行為，侵害消費者權益，須負連帶賠償責任，消基會上訴有理由，今天判決唐雅君、唐心如須連帶賠償2億3977萬多元。全案還可上訴。