快訊

到日本血拚買什麼賺最多？日旅達人發起投票 第1名僅台灣5-7折價

「台積電大同盟」明遠也布局日本 最怕找嘸年輕人來半導體

亞力山大健身團訟案 二審判唐雅君姐妹連帶賠2億元

中央社／ 台北13日電

連鎖健身中心亞力山大民國96年間無預警倒閉，消基會替逾8000名會員提團體訴訟求償，一審判3家公司共賠2億多元，負責人唐雅君姐妹免賠；二審今改判姐妹須連帶賠償。可上訴。

全案緣於，創辦人唐雅君與胞妹唐心如於民國96年間，明知公司虧損連連面臨倒閉命運，卻對外打出優惠價廣收會員，法院於100年間依背信、詐欺等罪，分別判處兩人1年10月徒刑、1年8月徒刑確定。之前已假釋出獄。

民事部分，消基會於97年間向台北地方法院遞狀，替受害健身房會員提團體訴訟，案經約14年審理，北院於111年間宣判，亞歷山大公司須賠1億8602萬多元、亞爵公司須賠5728萬多元、君生活公司須賠1292萬多元，共計2億5624萬餘元，唐雅君及唐心如則獲判免賠。

消基會不服，提起上訴，主張唐雅君及唐心如身為公司負責人，應與公司負連帶賠償責任，即唐心如應與亞歷山大公司連帶給付消基會1億8602萬多元、唐雅君應與亞爵公司連帶給付消基會5292萬多元以及唐雅君應與君生活公司連帶給付消基會83萬多元。

二審由台灣高等法院審理，審理期間，兩造對於亞歷山大等公司應給付部分，均不爭執。

二審合議庭認為，唐雅君、唐心如分別為公司負責人，在執行公司業務時，故意以背於善良風俗的不法侵權行為，侵害消費者權益，須負連帶賠償責任，消基會上訴有理由，今天判決唐雅君、唐心如須連帶賠償2億3977萬多元。全案還可上訴。

消基會 健身 假釋

延伸閱讀

世界健身拚展店 下月上市

免稅限定！ 大摩亞歷山大三世免稅版、合奏樂章系列登場

NBA／湖人傷兵滿營戰力難延續 詹姆斯樂觀等待全員合體

NBA／雙星合砍52分做白工 湖人客場慘敗雷霆23分

相關新聞

亞錦賽台韓戰門票熱...他買4張門票上網兜售 法院沒收門票再罰6千

2023年亞洲棒球錦標賽落幕，期間台韓大戰門票熱門，嘉義市林姓男子想趁機賺差價，警方網路巡邏發現扮買家將其查獲，依違反社...

高雄名車詐保集團2年誆產險公司數千萬 詐保手法全曝光

高雄男子王定庠、許智偉組成名車詐保集團，與旗下成員在高屏地區以假車禍方式，詐取高額保險金，因同輛車修復後又被重複撞擊，引...

瑞士刀刺脖、拿枕頭要悶死她 台中恐怖男友下場判3年

台中方姓男子欠女友錢爆口角，拿瑞士刀猛刺她後頸、掐脖，還拿枕頭揚言要悶死她，女友因苦苦哀求方才鬆手讓她逃離，方落網均坦承...

亞力山大健身團訟案 二審判唐雅君姐妹連帶賠2億元

連鎖健身中心亞力山大民國96年間無預警倒閉，消基會替逾8000名會員提團體訴訟求償，一審判3家公司共賠2億多元，負責人唐...

賴惠員論文被控抄襲風波再起 魏耀乾今提告違反著作權

台南市第一選區民進黨籍立委賴惠員爭取連任，惟中正大學碩士論文涉嫌抄襲3位學生的論文，遭檢舉後，校方審查結果認確有瑕疵。同...

嘉縣大林鎮前鎮長圖利案 獲不起訴處分

嘉義縣大林鎮前鎮長簡志偉等人遭檢舉其任內公所的路燈公園管理所採購案涉嫌圖利廠商，案經嘉義地檢署偵查終結，考量公所總預算沒...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。