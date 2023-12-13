士林地院男法官涉性騷女同事 士檢起訴強制猥褻罪嫌

士林地院一名男法官被指控性騷擾女同事，案經被害人提告，士檢今天依2個強制猥褻罪起訴認定男法官，並以男法官置法官廉潔操守於無物、否認犯行，建請法院從重量刑。

全案起於，一名刑庭法官今年6月間於法官論壇發文指出，某名男審判長去年11月間帶著剛分發的女法官到陽明山用餐，下山時卻藉故停車，對女法官進行騷擾行為。

案經被害人提告，士林地檢署分案偵辦。士檢起訴指出，男法官去年11月間邀約女法官共進晚餐，下山時佯稱頭暈，把車停靠於避車彎內，以女法官工作辛勞、關心傷勢為由，突伸手揉捏女法官的後頸、肩膀，並徒手扣住女法官的左手腕。

女法官於過程中不斷哀求，男法官見女法官無力防衛，突伸手摸向女法官大腿，並涉嫌隔著褲子用手觸碰女法官私密處得逞。因女法官向男法官佯稱丈夫在找她，男法官才開車載女法官回到法院。

此外，另有一名被害人向士檢提出刑事告訴，經士檢查出，男法官於民國96年11月間，以感謝代理他的書記官職務為由，邀約女書記官共進晚餐，以法院舉辦淨山活動為由，要求女書記官陪他勘查路線，卻把車停靠於避車彎內。

男法官被控在車上突伸手按摩女書記官左肩，另要求原坐在副駕駛座的女書記官換坐到後座，男法官隨後鑽入後座，涉嫌伸手從女書記官背後環抱，並強吻女書記官、用手撫摸女書記官胸部，並掀開女書記官衣服吸吮胸部。因女書記官趁隙逃離車外，男法官才停止。

檢察官認為，男法官不知潔身自愛，知法犯法，為滿足一己私慾，利用權勢，漠視女性人格尊嚴，置法官廉潔操守於無物，戕害司法信譽，且犯後飾詞狡辯，毫無悔意，對被害人傷害極鉅，惡性重大，建請法院從重量刑。

檢察官指出，此名男法官對2名女子涉犯強制猥褻罪，今天提起公訴。檢察官起訴男法官涉犯刑法第224條的強制猥褻罪嫌，依法可處6月以上5年以下有期徒刑。

此外，此名男法官因涉性騷擾，經士林地方法院啟動性平機制，先讓男法官免兼審判長職務，改配屬其它刑事庭法官；士院調查後認定，男法官違反法官倫理規範，情節重大，請求法官評鑑委員會評鑑。