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高雄名車詐保集團2年誆產險公司數千萬 詐保手法全曝光

聯合報／ 記者張議晨／高雄即時報導

高雄男子王定庠、許智偉組成名車詐保集團，與旗下成員在高屏地區以假車禍方式，詐取高額保險金，因同輛車修復後又被重複撞擊，引起保險公司懷疑，才偵破王男為首的詐保集團，高雄地院審理時，王男棄保被法院通緝，尚未判刑，許男則被依詐欺等罪判刑7年2月，案件正由高雄高分院審理中。

王男、許男為首的詐保集團，粗估犯案兩年來至少涉及35件詐保案件，已得手逾4000萬元，遭詐保的保險公司事後對詐保集團成員求償，法院審理後，已有5家產險公司獲得賠償，獲賠總額已達2117萬餘元，其餘案件仍在法院審理中。

檢警查出，王男、許男均從事中古車買賣，兩人為了詐領保險金，專門低價收購曾發生事故的進口名車，再以車行名義偽造汽車買賣契約書，製造該車以高價出售給人頭車主的假象，讓產險公司高估車輛殘值，因此承保哥額車體險及竊盜險。

王男、許男等人為名車投保後，詐保行為分為「全損式」、「修復式」及「失竊型」，修復式是將有待修零件的車輛製造輕微車輛，並將維修單灌水，以新品報價實則更換二手零件，向保險公司詐領理賠「價差」。

全損式先由集團內專職的「撞車手」在深夜製造假車禍，把整輛車撞到無法修復，再向產險公司申請「全損」理賠，其中若一輛車經過多次修復詐保，還會被集團撞到全毀，再申請「全損」理賠，榨乾剩餘價值。

「失竊型」理賠則是請成員擔任「竊盜手」，將名車駛離營造被竊假象，再持車禍、失竊的報案三聯單，向產險公司申請理賠，若撞到無法修復，再將名車「殺肉」拆賣，謊報成失竊辦理出險。

事後保險公司發現同一輛車多次申請理賠，懷疑有集團詐保犯罪，報請刑事局展開偵辦後，王男、許男為首的詐保集團才被瓦解。

檢警偵辦後，陸續查出集團共有30多人涉案，全案偵結，王男、許男及其下詐保集團成員被依組織犯罪條例、詐欺取財等罪嫌起訴，王移審法院後獲60萬元交保。

但高雄地院審理期間，王男多次未到庭，因棄保被法院發布通緝，尚未審結；其餘成員陸續被法院依組織犯罪條例、詐欺取財等罪判刑，其中，擔任主謀之一的許智偉判刑最重，依詐欺罪判7年2月，案件正在高雄高分院審理中。

王姓、許姓男子涉嫌收購事故汽車後高額投保，找人撞毀、開落水或謊報失竊，向多家保險公司詐保四千多萬元。本報資料照片
王姓、許姓男子涉嫌收購事故汽車後高額投保，找人撞毀、開落水或謊報失竊，向多家保險公司詐保四千多萬元。本報資料照片
王姓男子（左）與許姓男子合組名車詐保集團，製造假車禍、失竊向多家保險公司詐保四千多萬元。圖／資料照片，警方提供
王姓男子（左）與許姓男子合組名車詐保集團，製造假車禍、失竊向多家保險公司詐保四千多萬元。圖／資料照片，警方提供

保險 詐欺

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