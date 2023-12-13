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瑞士刀刺脖、拿枕頭要悶死她 台中恐怖男友下場判3年

聯合報／ 記者曾健祐／台中即時報導

台中方姓男子欠女友錢爆口角，拿瑞士刀猛刺她後頸、掐脖，還拿枕頭揚言要悶死她，女友因苦苦哀求方才鬆手讓她逃離，方落網均坦承不諱，法院考量他犯後報警自首、出於己意中止行為，2度予以減刑，但考量他手段凶殘、沒和女友和解等，依家暴殺人未遂罪判他3年，可上訴。

檢方起訴指出，方男（30歲）之前和女友同住西屯租屋處，因欠對方錢多次口角，今年7月9日方又因債務情緒失控，竟趁女友不注意拿瑞士刀從她背後偷襲猛刺右後頸，還將她掐脖壓在地上，不顧女友尖叫反抗，還企圖拿枕頭要悶住女友口鼻，女子後來掙脫逃下樓求救才倖免於死。

檢方訊時，方男均坦承不諱，還說當下本來是想要跟女友一起死，打算同歸於盡；同棟租客也說，當天凌晨2點多聽到6樓發出撞地板聲音，還傳來女子喊叫命、尖叫，哀求對方放過她的聲音，就趕快報警，還有人表示女子敲她家門「有人要殺我，救救我」，偵結依家暴殺人罪嫌起訴方。

台中地院審理時，方坦承不諱，和女友證詞相符，並有傷勢診斷、監視器及現場畫面可佐；法院審酌，方男犯後凌晨打電話向警方，表示「和女友吵架拿刀刺傷對方要自首」等，符合自首要件予以減刑。

女友也說，當天遭方壓在地上、掐脖子，她一直求對方說放過我之類的話，最後稱不要錢了才感覺方好像有慢慢鬆手，最後完全鬆開她就趕快跑出家門，方也沒在後追趕或喝斥她回去，可見方有停手攻擊讓女友掙脫，若非其主動鬆手女友恐難以離開，認定方是出於己意中止，再予減刑。

法院審酌，方持瑞士刀、枕頭作案，手法凶殘，釀女友氣血胸犯後沒和解，屬衝動行犯罪和預謀殺人不同，並出於己意中止，犯後坦承當庭向女友鞠躬致歉，依家暴殺人未遂罪判他3年。

方男拿瑞士刀刺女友脖子，掐脖還揚言要悶死她，法院依家暴殺人未遂罪判方3年。示意圖／ingimage
方男拿瑞士刀刺女友脖子，掐脖還揚言要悶死她，法院依家暴殺人未遂罪判方3年。示意圖／ingimage

女友 殺人 家暴

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