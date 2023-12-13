郭美珠拍「台灣奇案內門紅面觀音」吵翻天 告廟方誹謗判無罪　

閩南語資深藝人郭美珠拍攝「台灣奇案─內門紅面觀音」劇向總廟商借場地，並請主委宜清富協助演出發生糾紛，雙方吵翻天；郭女認為沒拿錢，宜卻放話提供100萬元贊助金，控告宜犯誹謗罪，檢方起訴宜，台北地院審理認罪證不足，判宜無罪。可上訴。

檢方起訴，宜清富明知沒有拿100萬元贊助郭美珠，2021年6月16日在LINE中於鹿耳門聖母廟人員詢問「所以幾集100」、「錢給民視喔」、「不然給誰」、「所以你拿100萬給郭美珠做節目」時，回答「不是」、「郭美珠」、「對」、「正確」。

此外，檢方另控宜清富2021年6月20日時，以臉書直播方式指「我們廟拿錢出來贊助妳，變成好像我們欠妳的，天下間哪有這樣的事，我們廟祀給妳贊助，妳這樣給我們攻擊」等，宜犯加重誹謗罪。

宜清富坦承上臉書直播，否認誹謗。宜辯稱，他沒有人對任何人說錢的事，證據截圖也不是真的，更未提及有交付100萬元給郭美珠；宜說，他是看內門紅面觀音總廟遭人攻擊，才在臉書直播，相關衍生的民事判決橋頭地院也判他勝訴。

法官認為，郭美珠據以提告的手機LINE有造假的可能，且勘驗宜清富的直播內容，也查無宜提及「交付100萬元」的事，宜沒有犯誹謗罪的證據。

法官認為，宜雖在直播中表示「我們廟拿錢出來贊助你，變成我們好像欠你」指摘內門紅面觀音總廟曾贊助戲劇的拍攝，不過，內門紅面觀音總廟實際上確實有贊助劇組人員飲食、道具、住宿等費用，宜所稱的「有贊助」與事實相符，判宜無罪。