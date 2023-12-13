新竹火車站前拿鐵棍嚇路人 還朝警察揮舞代價曝光

新竹蕭姓男子今年7月無故拿著一根鐵棍在新竹火車站前揮舞閒晃，嚇壞路人。警方獲報後前往查看，未料蕭男竟還舉起鐵棍朝警方揮舞，作勢要攻擊，直到支援警力趕抵才將蕭男制伏。新竹地院依違反社會秩序維護法，處蕭男罰鍰5千元，並沒入鐵棍。

判決書指出，蕭男今年7月22日清晨6時許，在新竹火車站前無正當理由拿著一支鐵棍閒晃，並不時朝往來路人揮舞。警方獲報後，立即前往盤查，但蕭男竟拿鐵棍朝向警方，警方呼叫支援警力到場，才將蕭男制服。

蕭男供稱，這鐵棍是他附近資源回收找到，是防身使用，他只是舉起來動一動而已。