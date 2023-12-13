菜刀割頸殺17歲小女友、槍斃證人灌成「雙桶屍」 共犯這2罪判刑定讞

男子徐德益私吞300多萬元土地交易款栽贓給17歲蔡姓少女，夥同蔡女男友王閔正割斷她脖子裝桶棄屍，徐又挨告詐欺案件，和王等人槍殺黃姓證人，再把遺體套袋倒鹽巴、水泥封桶。王閔正一、二審被依殺人、遺棄屍體罪判無期徒刑，最高法院撤銷2個殺人罪發回更審，另2個遺棄屍體罪各判刑1年10月定讞；至於徐德益仍在台中高分院另案審理中。

徐德益（35歲）2016年和王閔正一起從事土地買賣、貸款，兩人和徐的陳姓女友（犯案時僅15歲，由少年法庭審理）花光300多萬元的土地交易資金，被委託人一再追討仍無力還款，最終栽贓蔡女捲款潛逃，

徐德益、王閔正等人2017年5月間朝蔡女灌酒，徐假借神明起乩指責蔡女不知檢討，並和王壓住蔡女手腳，由陳女拿鐵鎚重擊蔡女頭部，再由王接手猛打，徐還拿剪刀刺蔡女胸口、旋轉攪動剪刀，最後用菜刀割斷蔡女頸部，將遺體裝進塑膠桶內，載往徐的老家藏放。

徐德益、王閔正等人2018年因賣掉何姓男子的土地獲利2690萬元，挨告詐欺取財罪嫌，一行人擔心黃姓男子出庭證詞不利，2019年6月5日趁黃開完庭返家途中，開車押走帶到養狗場痛毆，並用針筒注射海洛因，再朝黃的頭部開槍射殺，最後把遺體套垃圾袋倒鹽巴、裝桶以水泥封住，棄置苗栗銅鑼的某處竹林。

台中地院一審認為徐德益殺害蔡女、黃手段極端殘酷，具有特別殘暴性，造成社會恐慌，痛斥他泯滅人性，犯行屬於公政公約所稱的「情節最嚴重犯行」，有永久與世隔絕必要，求其生而不可得，依2個殺人罪均判死刑，褫奪公權終身。