查獲販賣亞錦賽台韓戰黃牛票 嘉義台中裁罰各異

2023年亞洲棒球錦標賽落幕，其中台韓大戰門票熱門，嘉義市、台中市有民眾賣黃牛票被查獲，台中地院認為警方誘捕偵查裁定不罰，嘉義地院則裁定罰6000元。可抗告。

嘉義地方法院的裁定書表示，嘉義市林姓男子日前以新台幣2400元購買2023年第30屆亞洲棒球錦標賽，12月3日中華台北對上韓國球賽的門票4張，並在網路上兜售。

警方在網路上發現，雙方議定以8000元成交，於11月24日在嘉義市民生南路面交，喬裝為買家的員警當場查獲涉嫌販賣黃牛票的林姓男子。警方依違反社會秩序維護法函送嘉義地方法院裁罰。

嘉義地方法院考量林姓男子已於警詢時陳述購買票券，主要為轉售獲得價差，足以認為林男已完成非供自用而轉售圖利行為，因此，林男購入球賽門票並以高價轉售行為，確已違反社會秩序維護法的規定，則裁定處罰鍰6000元，4張門票宣告沒入。