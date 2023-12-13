查獲販賣亞錦賽台韓戰黃牛票 嘉義台中裁罰各異
2023年亞洲棒球錦標賽落幕，其中台韓大戰門票熱門，嘉義市、台中市有民眾賣黃牛票被查獲，台中地院認為警方誘捕偵查裁定不罰，嘉義地院則裁定罰6000元。可抗告。
嘉義地方法院的裁定書表示，嘉義市林姓男子日前以新台幣2400元購買2023年第30屆亞洲棒球錦標賽，12月3日中華台北對上韓國球賽的門票4張，並在網路上兜售。
警方在網路上發現，雙方議定以8000元成交，於11月24日在嘉義市民生南路面交，喬裝為買家的員警當場查獲涉嫌販賣黃牛票的林姓男子。警方依違反社會秩序維護法函送嘉義地方法院裁罰。
嘉義地方法院考量林姓男子已於警詢時陳述購買票券，主要為轉售獲得價差，足以認為林男已完成非供自用而轉售圖利行為，因此，林男購入球賽門票並以高價轉售行為，確已違反社會秩序維護法的規定，則裁定處罰鍰6000元，4張門票宣告沒入。
另外，台中地方法院日前也有一起販賣黃牛票案件，不過，裁定不罰，法官認為，警方在網路上喬裝成買家以誘捕偵查方式查獲販賣黃牛票的民眾，員警本身沒有要購票的意思，雙方並沒有真正完成買賣行為，因此，網路賣黃牛票民眾只能被視為未遂犯，而社會秩序維護法並未處罰未遂犯，因此裁定不罰。
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言