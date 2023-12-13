57歲大叔看夜景環抱未成年女房客 性騷擾判拘役50天

花蓮一名57歲曾姓房東與16歲少女看夜景，趁對方背對賞景時伸手環抱雙肩。花蓮地院法官認為曾男未經同意觸碰、環抱肩膀，具有調戲意涵，足以引起少女嫌惡及不舒服，已達性騷擾程度，依性騷擾防治法等罪判拘役50天，得易科罰金5萬元。

判決書指出，曾男和少女素昧平生，只是房東房客的關係。今年7月31日晚間9時許，兩人到遠雄悅來飯店前空地看夜景，少女背對曾男看風景，曾卻從後方以左手觸摸少女左肩，再用雙手環抱她的肩膀。

法官認為，曾男僅因少女承租他的房屋而相識，在此之前兩人沒有交情，可見未達少女可接受曾男任意觸碰其肩膀、貼近身體、擁、抱的程度，應視為帶有性暗示的不當碰觸、貼近；曾男觸摸、環抱少女的肢體行為，已達性騷擾之程度，自屬性騷擾防治條例第25條第1項之隱私部位，而利用少女背對看夜景的機會，以左手觸摸左肩，再以雙手環抱，為趁少女不及抗拒的機會而為性騷擾行為。