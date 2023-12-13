機車行經台南東門陸橋超車被開罰…原來是這樣

多數機車騎士認為靠右騎車比較安全，會選擇右側超車，有騎士在台南市東區東門陸橋右側超車被檢舉遭警方開罰；市警一分局今天說，道路交通管理處罰條例第47條規定，在陸橋上是禁止超車無論從右側或左側超車，依法可處1200元以上，2400元以下罰款。

民眾反應，他騎機車行經東門路橋時從右側超車，卻被民眾檢舉在東門陸橋右側超車違規，真的很冤枉呀。

台南市警一分局說，長期以來多數騎士認為靠右騎車比較安全，還是會選擇右側超車，但依據道路交通安全規則第101條規定，超車時應於前車左側保持半公尺以上間隔超過，同一車道超車應由左側超車。

另依據道路交通管理處罰條例第47條規定，駕車行經設有彎道、險坡、狹橋、隧道、交岔路口標誌路段或道路施工地段超車」，因此在陸橋上是禁止超車。

警方統計，經查東門陸橋自今年8月29日開放機車通行迄今，民眾檢舉違規超車計有105件、舉發79件、不舉發26件，舉發比例佔75%。