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機房洗錢逾百億 30詐團成員交保金最高30萬
檢警掌握，一名黃姓男子涉嫌在大安區的商辦大樓內經營博弈機房，經手金流超過百億元，另利用第三方支付公司替詐騙集團洗錢，被害人超過200多人，財損約4000多萬元。台北地檢署指揮台北及台中警方執行搜索，訊後，檢方依涉犯洗錢防制法及賭博罪嫌，諭知30名被告以3萬至20萬元不等交保。
台中市刑大科偵隊在數個月前獲報，45歲的黃姓男子涉嫌在台北市大安區經營博弈機房，以公司名義招募相關技術人員，開發博弈網站、經營博弈客服機房，近一年經手金流超過百億元。
黃的機房藏身在知名命理師蔡上機的工作室樓上，檢警前天出動百名警員搜索，昨天帶回黃男等涉案35人移送台北地檢署複訊。訊後，檢方依涉犯洗錢防制法及賭博罪，諭知涉案30人以3萬至20萬元不等交保。
此外，黃也利用第三方支付公司，提供賭客出入金、代收代付線上娛樂城賭金等包網一條龍服務，從中賺取手續費及佣金，此外，該公司也涉嫌協助詐騙集團掩飾犯罪所得的洗錢行為，清查被害人約200多人、財損約4000多萬元。
北檢指揮台中市刑大科偵隊、台北市刑大科偵隊、大安警分局、台中市第一、第二、第四、第六、豐原分局、保安大隊特勤中隊共組專案小組執行搜索，全案昨移送北檢複訊。訊後，檢察官依涉犯洗錢防制法及賭博罪，諭知30名被告以3萬至20萬元不等金額交保。
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