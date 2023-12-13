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對11歲女童在文具店內性侵還跟回家發生關係 男網友判4年半

聯合報／ 記者王宏舜／台北即時報導

從事電子業的施姓男子結識11歲「女網友」，兩人談起戀愛，施趁女童父母帶她逛文具店，兩人躲在監視器死角猥褻；他食髓知味，之後大膽指侵，甚至跑到女童家做愛。去年7月施再度到女童家，才開始前戲，她的爸媽回家，兩人來不及發生性行為就被發現，施遭女童父母提告，新北地方法院依對未滿14歲之女子為性交等罪判施男4年6月徒刑，台灣高等法院駁回他的上訴，維持原判。

施姓男子高中肄業，2021年10月間透過網路認識甫滿11歲的國小女童，一開始都趁女童父母帶她到新北市樹林區的一家文具行時「約會」，他要求女童到監視器死角讓他撫摸身軀，女童也配合。約會幾次後，兩人交往越來越深入，施大膽地在文具店裡用右手中指指侵對方，次數達3次，不知情的家長則在店外等候。

去年7月22日下午，兩人在女童家見面，施先觸摸女童的胴體，隨後嘴舔、交歡。7月28日下午，施又興起，準備在女童家享樂，但這回還來不及逞慾，女童的父母就返家。女童父母報警，新北市婦幼警察隊將施移送新北地檢署偵辦，施遭起訴。

施在偵查與法院審理時都認罪，新北地方法院認定他犯刑法對於未滿14歲之女子為猥褻罪3罪、對於未滿14歲之女子為性交罪4罪、對於未滿14歲女子為性交未遂罪。

新北地院認為，施利用女童的父母在店外等候的時機猥褻女童或性交，行為非常不當，沒有任何可憫恕之處，他與女童的不正常往來長達半年，雖然沒違背女童意願，但仍對女童的身心健康、人格發展造成不良影響，甚至女童出現了憂鬱情緒、焦慮感受和自殺意念，應予譴責。在衡量女童親筆寫的意見等情狀後，判施4年6月徒刑。

案經上訴，高院維持一審見解，昨判上訴駁回。

從事電子業的施姓男子結識11歲「女網友」，施趁女童父母帶她逛文具店，兩人躲在監視器死角猥褻，後來還跑到女童家做愛。新北地方法院依對未滿14歲之女子為性交等罪判施4年6月徒刑，台灣高等法院駁回他上訴。示意圖／Ingimage
從事電子業的施姓男子結識11歲「女網友」，施趁女童父母帶她逛文具店，兩人躲在監視器死角猥褻，後來還跑到女童家做愛。新北地方法院依對未滿14歲之女子為性交等罪判施4年6月徒刑，台灣高等法院駁回他上訴。示意圖／Ingimage

父母 猥褻

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