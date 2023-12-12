北漂台中同淪街友…他酒後暴怒猛揍49下打死同鄉 辯想「打醒他」

台中黃姓街友因口角活活打死廖姓街友，檢方依殺人罪起訴，成台中地院第2件由國民法官審理案，中院今開庭，黃辯稱是氣廖拿錢買酒，求好心切才想「打醒他」，應僅構成傷害致死罪，檢察官則認為黃往死裡打，手段凶殘，把廖打到皮開肉綻、腦溢血，顯有殺人故意，法院明將科刑辯論。

台中地檢起訴指出，黃男（61歲）2022年11月5日在東區富台東街國宅外，酒後因「請抽菸、喝酒」和廖衝突，黃徒手痛毆還拿米酒玻璃瓶朝廖頭部攻擊，酒瓶硬生生被打碎，現場也留下大灘血跡，偵結依殺人罪起訴黃。

中院今開庭，檢方多次播放當時監視器，畫面清楚拍下黃朝廖痛毆，拿米酒瓶敲頭後，又揮拳揍頭臉，廖整個人倒地後，黃還以左手扶著牆壁，雙腳輪流猛力狠踹廖，見對方滿臉也不停止，72秒內攻擊49下。

公訴檢察官陳隆翔論告指出，黃男當時往死裡打，手段凶殘，不僅僅是傷害意思，造成廖男腦溢血、呼吸衰竭死亡，經解剖鑑定也發現廖頭、臉多處縫合的撕裂傷，顯然是遭黃打到皮開肉綻，現場目擊民眾第一時間也驚呼「要打死人了」等語。

陳認為，黃男手段凶殘、廖傷勢嚴重及目擊民眾態度，均可證黃有殺人的間接故意，且黃1994年就曾因朝人搧耳光、用力推，害對方向後摔撞到頭死亡，因此被依傷害致死判3年9月，清楚行為違法，認為構成刑法第271條殺人罪，且無心智障礙、精神缺陷，不應依刑法第19條減刑。

公設辯護人梁乃莉為黃男辯護說，黃是高雄新興人，50歲北漂台中就業認識同是高雄人的廖男，2人有同是天涯淪落人情誼相識成朋友，黃在工地上班日薪1000元至1200元，還會買菸、酒請廖，另外拿200元至300元的生活費給他。

梁說，當天事發前2人喝酒還算愉快，後黃見廖拿給他的生活費去買米酒，因考量廖曾心肌梗塞且喝酒傷身，要他改喝保力達，結果雙方才因此起口角，黃是基於關心廖，求好心切才生氣，另黃雖在72秒內攻擊廖49下，但廖無明顯瘀腫，顯然力道有限，應是第一下拿酒瓶敲頭致命。

梁認為，黃並無殺人犯意，但黃自始至終均坦承傷害致死，表示願接受法律制裁，要入監深深悔悟過錯。審判長諭知明天上午續行審理程序，由檢辯就科刑表示意見。

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