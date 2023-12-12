彰化藍營里長揪團赴陸旅遊遭聲押 法界：反滲透和選舉應劃分清楚

總統大選在即，卻傳出中國招待多縣市村里長赴中旅遊，企圖影響總統大選選情，彰化地檢署今天將涉嫌接受中國招待旅遊的彰化縣村里聯誼會總會長何吉盛依違反選罷法和反滲透法聲押，不過有法界人士認為，除非有具體事證證明的確有政治任務、危害國家安全、或有賄選情事，否則單純的接受招待交流就被羅織罪名，恐有危害人權之嫌。

彰化縣村里聯誼會總會長、和美鎮糖友里長何吉盛11月因揪團到大陸旅遊，今天卻被依違反選罷法和反滲透法聲押，引起各界議論。

中部一名退休法官表示，兩岸交流及旅遊頻繁，許多單位互相招待也行之有年，中國許多廟宇董事長也是政府官員兼任，多年來兩岸廟宇、文化、商業交流多，被招待並未違法，而反滲透法也應和選舉劃分清楚，否則恐讓人認為企圖以此影響選情。

「違反反滲透法，若危及國家安全是平常就要查，不是選舉時才查」這名退休法官說，如果到大陸旅遊被中國吸收，被交付特定任務，回台灣後進行政治任務當然不行，如有具體證據，當然可以用反滲透法查辦。

退休法官說，反滲透法是重罪，一定要有充份證據，接受招待旅遊，是否能影響其投票意向?況且目前所知相關旅遊都是在各黨派總統參選人還未成定局下前往旅遊，能否影響其投票都有待商榷，如果沒有充份證據就查辦押人，那會造成民眾如驚弓之鳥，影響人民言論、行動自由，並非法律之目的。

不過彰化地檢署表示，檢方接到情資查辦，搜索何姓嫌犯住處等3處，並通知相關人員22人到案說明，確實已掌握相關事證釐清中，認為何嫌有湮滅、偽變造證據及勾串共犯及證人之虞，所以向法院聲請羈押禁見。