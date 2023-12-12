快訊

民調差距拉近 沈富雄分析「有變化了」：賴清德恐被侯友宜緊追

雪隧死亡追撞…客車直衝車頭全毀 貨車司機狂揮手影像曝光

日本人解鎖「北捷隱藏服務」 台人狂讚直呼：第一次知道

聽新聞
test
0:00 / 0:00

彰化藍營里長揪團赴陸旅遊遭聲押 法界：反滲透和選舉應劃分清楚

聯合報／ 記者林宛諭／彰化即時報導

總統大選在即，卻傳出中國招待多縣市村里長赴中旅遊，企圖影響總統大選選情，彰化地檢署今天將涉嫌接受中國招待旅遊的彰化縣村里聯誼會總會長何吉盛依違反選罷法反滲透法聲押，不過有法界人士認為，除非有具體事證證明的確有政治任務、危害國家安全、或有賄選情事，否則單純的接受招待交流就被羅織罪名，恐有危害人權之嫌。

彰化縣村里聯誼會總會長、和美鎮糖友里長何吉盛11月因揪團到大陸旅遊，今天卻被依違反選罷法和反滲透法聲押，引起各界議論。

中部一名退休法官表示，兩岸交流及旅遊頻繁，許多單位互相招待也行之有年，中國許多廟宇董事長也是政府官員兼任，多年來兩岸廟宇、文化、商業交流多，被招待並未違法，而反滲透法也應和選舉劃分清楚，否則恐讓人認為企圖以此影響選情。

「違反反滲透法，若危及國家安全是平常就要查，不是選舉時才查」這名退休法官說，如果到大陸旅遊被中國吸收，被交付特定任務，回台灣後進行政治任務當然不行，如有具體證據，當然可以用反滲透法查辦。

退休法官說，反滲透法是重罪，一定要有充份證據，接受招待旅遊，是否能影響其投票意向?況且目前所知相關旅遊都是在各黨派總統參選人還未成定局下前往旅遊，能否影響其投票都有待商榷，如果沒有充份證據就查辦押人，那會造成民眾如驚弓之鳥，影響人民言論、行動自由，並非法律之目的。

不過彰化地檢署表示，檢方接到情資查辦，搜索何姓嫌犯住處等3處，並通知相關人員22人到案說明，確實已掌握相關事證釐清中，認為何嫌有湮滅、偽變造證據及勾串共犯及證人之虞，所以向法院聲請羈押禁見。

彰化縣村里聯誼會總會長何吉盛揪團赴中國旅遊，今天被彰化地檢署依違反選罷法和違反反滲透法聲押，何男近日還參加總統候選人侯友宜競選造勢活動。圖／翻攝自何吉盛臉書
彰化縣村里聯誼會總會長何吉盛揪團赴中國旅遊，今天被彰化地檢署依違反選罷法和違反反滲透法聲押，何男近日還參加總統候選人侯友宜競選造勢活動。圖／翻攝自何吉盛臉書

反滲透法 選罷法 彰化

延伸閱讀

獨攀再喪命…彰化男挑戰竹山過溪林道 受困6天失溫不治

集彰化風味於一身！　好食好事食農創生發表會帶你品嘗絕妙滋味

疑受招待帶多名里長赴中旅遊 彰化糖友里長聲押

楊曜聰批台中捷運綠線拋棄彰化 黃秀芳：不要混淆視聽

相關新聞

懷疑二婚妻紅杏出牆…大溪妒夫殺妻案 法院羈押理由曝光

桃園市大溪區上周五（8日）凌晨發生殺妻命案！57歲曾姓男子懷疑年齡小他13歲胡姓妻子紅杏出牆，大半夜要出門，曾男氣極敗壞...

建設公司欠稅費3千多萬拒繳 女負責人被法院管收

台南市東區一家建設公司 積欠營利事業所得稅、勞工保險費及勞工退休金等費用約3千5百萬多元遲未繳清，行政執行署台南分署執行...

俊男美女檢察官勇敢秀自己！公益桌曆問市 檢察總長披「紫袍」親登場

為宣傳反賄選、打詐政策，最高檢察署依「檢察一體」指派一審俊男美女檢察官拍攝檢察官色彩極強烈的公益桌曆，過往僅見；最高檢今...

彰化藍營里長揪團赴陸旅遊遭聲押 法界：反滲透和選舉應劃分清楚

總統大選在即，卻傳出中國招待多縣市村里長赴中旅遊，企圖影響總統大選選情，彰化地檢署今天將涉嫌接受中國招待旅遊的彰化縣村里...

愛河鐵人三項救生員不足害選手溺斃 高雄市體育總會判賠222萬元

高雄市體育總會2019年在愛河舉辦國際鐵人三項比賽，張姓選手意外溺斃，承辦活動的高雄市體育總會，被判要賠償張男家屬共22...

好貴的耶誕禮物！她急匯28萬元運費寫錯金額 保住積蓄

台中一名70歲婦人與自稱楊姓華裔美軍軍官的男網友網戀約一個月，近日男網友說要寄耶誕禮物給她，請她代墊28萬元國際運費，等...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。