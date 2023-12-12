好貴的耶誕禮物！她急匯28萬元運費寫錯金額…保住積蓄

台中一名70歲婦人與自稱楊姓華裔美軍軍官的男網友網戀約一個月，近日男網友說要寄耶誕禮物給她，請她代墊28萬元國際運費，等他到台灣就歸還，婦人立即赴銀行匯款，忙中有錯把匯款欄金額寫錯，經行員察覺有異報警，警方到場揭穿騙局，保住婦人28萬元積蓄。

烏日警分局烏日派出所所長高銘顯說，一名婦人要因填錯匯款金額引起行員注意，懷疑遭詐騙報警。警員許元貞、王俊閔到場後，婦人一開始避而不談，經員警關懷、開導後，婦人才說是男網友要寄耶誕禮物，請她先代墊28萬元運費，並承諾等他到台灣就還錢，想說是網友要給她驚喜，沒多問就匯款。

員警一聽就知道是「外籍軍官」詐騙老梗，告知婦人碰上詐騙，婦人一開始還半信半疑，直到員警分享新聞類似的詐騙案例，陳女才驚覺被騙，感謝員警和行員保住她的血汗錢。

烏日分局警方提醒，假交友詐騙通常透過網路、通訊軟體等管道搭訕，以俊男、美女圖吸引被害人上鉤，再以甜言蜜語博取感情與信任，後佯稱寄包裹、送禮物，運送需付運費或關稅來詐取錢財，呼籲民眾切勿相信，務必提高警覺，若遇到可疑情事，可立即打165反詐騙專線查證。