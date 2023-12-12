懷疑二婚妻紅杏出牆…大溪妒夫殺妻案 法院羈押理由曝光

桃園市大溪區上周五（8日）凌晨發生殺妻命案！57歲曾姓男子懷疑年齡小他13歲胡姓妻子紅杏出牆，大半夜要出門，曾男氣極敗壞地手持水果刀要阻止，卻當場刺中妻子心臟致死，桃園地檢署檢察官連夜複訊後，本月9日中午依家暴殺人罪向桃園地院聲請羈押，桃園地院調查後，認為另有事證待調查，且有串證之虞，因此裁定羈押並禁止接見通信。

桃園地院行政庭長劉為丕說明，曾姓被告經訊問後，根據他的自白及檢警移送刑事案件報告書內容所載，認涉犯刑法第271 條第1 項殺人罪嫌犯罪嫌疑重大，且被告所犯為最輕本刑為10年以上有期徒刑重罪，於檢察官偵訊中曾改口否認殺人故意，經檢方當庭勘驗被告警詢錄影光碟才承認，確實有供認持刀刺傷被害人右胸，認為被告預期將受重刑之宣判，逃匿審判及刑罰的執行可能性甚高。

另關於被告犯案的動機，以及曾姓被告與胡姓被害人平日相處情況，有無家庭暴力情形，均尚待調查，而相關未到案的證人均是與被告曾男有親誼關係的親屬，足認被告有與證人勾串之虞，因此本案有羈押原因及必要性，裁定羈押並禁止接見通信。