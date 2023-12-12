剛出獄不想被抓！酒駕男闖紅燈逆向躲警 險衝國道急煞

桃園一名鄭姓男子日前因公共危險案件遭判刑入獄，豈料男子不知悔改，昨傍晚酒後騎車上路遇到員警，一路竄逃、闖紅燈甚至逆向行駛，直到交流道口才被迫停下，員警見鄭男脫下安全帽立刻認出身分，鄭男坦承怕又被抓去關才一路逃跑，全案依法移請偵辦。

桃園警分局員警昨傍晚5點10分許外出巡邏，行經莊敬路發現一名機車騎士不斷在車陣中穿梭，相當危險，立刻追上要攔停機車，結果騎士回頭看到員警在後，馬上迴轉加速逃逸，員警見狀立即尾隨攔查。

該騎士在周邊巷道高速逃竄，不斷闖紅燈、未禮讓行人、逆向行駛等違規行為，嚴重影響交通安全，員警立即通報警力支援圍捕。騎士為了甩掉員警，甚至騎進農用道路，最後逃至高速公路交流道入口，見無路可逃只好乖乖就逮。

結果騎士一脫安全帽，員警認出55歲鄭姓男子是熟面孔，之前才偵辦過他的公共危險案。陳男坦言，日前遭判刑被抓去關，剛才下班前跟同事喝了一瓶啤酒，擔心被員警抓到又要被抓去關，所以拚命逃跑，經現場實施酒測，鄭男酒測值為0.58MG／L，超過標準值，全案依法移請偵辦。

警方呼籲，酒駕相關罰則加重，今年6月30日起，查獲酒駕酒精濃度達每公升0.15毫克違規標準以上，需當場拆卸汽機車牌照，移置保管。駕駛人酒駕的酒精濃度超過0.25mg／l以上，警方會將車輛當場拆車牌扣牌，移置保管後免付繳納罰款收據領回，需自行僱請拖吊車將車輛拖離，不得再行駛於道路上。另嚴重超速由原本超速60公里，降為超速40公里，將處以罰鍰並吊扣牌照6個月。

※ 提醒您：禁止酒駕 飲酒過量有礙健康