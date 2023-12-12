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控網軍竄改抗韓文宣攻擊賴蕭配 台灣基進黨北檢提告

聯合報／ 記者蔣永佑／台北即時報導

台灣基進黨接獲民眾反映，表示網路上出現一張由匿名網軍粉專「WeCare冥禁洞」及假帳號惡意變造上屆總統大選韓國瑜、張善政有關的文宣，以台灣基進當年力抗韓流的口號攻擊民進黨賴蕭配。台灣基進黨主席王興煥、不分區立委候選人楊佩樺為此在律師陪同下前往北檢提告，希望司法能揪出涉嫌意圖使人不當選、加重誹謗及侵犯著作權的惡質網軍。

台灣基進黨主席王興煥表示，台灣基進作為「罷韓第一政黨」，絕不容許藍、白或其他顏色網軍的惡劣行為，台灣基進有自己深綠和理想綠堅持獨立的政治路線，但與其他小黨不同，對於總統候選人始終明確支持賴清德。

王興煥指出，匿名臉書粉專「WeCare冥禁洞」以移花接木的手法，將台灣基進2019年用來反對韓國瑜的文宣，變造為台灣基進反對賴蕭配的假訊息，並加以散布。台灣基進參選向來只考量台灣大局，從這次造假事件也顯見有人想利用假訊息分化本土陣營選民，這就是所謂的「認知戰」，因此必須出面提告。

陪同提告的律師楊仲庭表示，不明人士惡意竄改基進黨貼圖，以涉嫌違反刑法誹謗罪及著作權，隨著選戰過程中假訊息漫天飛舞，中國大陸藉由認知作戰介入選舉，希望檢調能努力辦案，揪出這些假訊息，也呼籲民眾不要胡亂傳播。

台灣基進黨指控匿名網軍粉專「WeCare冥禁洞」及變造上屆總統大選韓國瑜、張善政有關文宣，用來攻擊民進黨賴蕭配，由黨主席王興煥等人前往北檢提告。記者蔣永佑／攝影
台灣基進黨指控匿名網軍粉專「WeCare冥禁洞」及變造上屆總統大選韓國瑜、張善政有關文宣，用來攻擊民進黨賴蕭配，由黨主席王興煥等人前往北檢提告。記者蔣永佑／攝影

台灣基進 假訊息 基進黨

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