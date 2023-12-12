中市警北上查獲2洗錢機房 200多人受騙4千多萬

台中市警察局刑事警察大隊今天宣布，會同北市警方查獲2處洗錢機房，除開發博弈網站及經營博弈客服機房，還協助詐騙集團洗錢，約200多人被害，財損金額4000多萬元。

台中市警察局刑事警察大隊運用大數據資料分析，掌握北部地區2處機房，以公司名義招募相關技術人員，開發博弈網站及經營博弈客服機房，並為第三方支付業者，提供賭客出入金及代收代付線上娛樂城賭金等包網一條龍服務，從中賺取手續費及佣金。

警方指出，還發現這家公司涉嫌協助從事假投資、假網拍、假交友、解除分期付款的詐騙集團，掩飾犯罪所得進行洗錢行為，清查被害人約200多人、累積財損約新台幣4000多萬元。

警方表示，全案經報請台北地檢署指揮偵辦，與台北市警局刑警大隊科偵隊、大安分局及中市警第一分局、第二分局、第四分局、第六分局、豐原分局、保安大隊特勤中隊共組專案小組，於11日規劃專案勤務，動員上百名警力展開搜索行動。

專案小組針對這家公司設置於北部地區商辦大樓及其他據點同步進行搜索，共查獲黃姓主嫌等35人到案，查扣手機44支、電腦12台、筆電23台、現金7萬餘元、員工教戰手冊、存摺等贓證物。追查發現這家公司的博弈遊戲類型為棋牌、釣魚、鬥地主、捕魚等，投注金額待進一步清查。

台中市警察局指出，第16任總統副總統及第11屆立法委員選舉即將於民國113年1月13日舉行，為全面防制賭盤介入選舉，影響選舉公平性，各單位全力投入查緝賭博工作，針對可能經營賭盤的賭博網站、六合彩組頭等，加強掃蕩作為，以淨化選前治安。