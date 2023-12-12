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疑受招待帶多名里長赴中旅遊 彰化糖友里長聲押

中央社／ 彰化縣12日電

彰化和美鎮糖友里長何吉盛曾帶領和美鎮多名里長赴中旅遊，被檢舉接受落地招待，昨天遭檢方搜索約談，訊後檢察官認為何男涉嫌違反反滲透法，向法院聲請羈押禁見。

台灣彰化地方檢察署今天發布新聞，彰檢主任檢察官王銘仁、檢察官姚玎霖昨天指揮法務部調查局彰化縣調查站等單位，持搜索票搜索3處地點，通知22人到案說明。

檢方指出，檢察官認為何男涉犯違反總統副總統選舉罷免法第86條第1項投票行賄、違反反滲透法第4條、第7條等罪犯嫌重大，且有湮滅、偽變造證據及勾串共犯及證人之虞，向法院聲請羈押禁見；其餘被告及證人訊問完畢則均請回。

據指出，有民眾檢舉，何吉盛曾帶領多名和美鎮的里長前往重慶旅遊，疑有落地招待情事，6天報價約新台幣1萬6000元，可能已違反反滲透法。

何吉盛連任3屆糖友里長，同時也是彰化縣村里長聯合服務總會長以及中國國民黨第21屆的黨代表。

檢察官 反滲透法

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