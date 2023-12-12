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高達9成滿意！不僅助人也快樂 司法志工融化法院的冰冷

聯合報／ 記者王宏舜／台北即時報導

2022年底全國各法院共有1067名司法志工，是法院便民服務最得力助手，對建立溫暖的司法環境至關重要，司法院司法行政廳廳長高玉舜表示，民眾對法院提供志工服務的滿意度達9成，她由衷感謝司法志工熱心服務和無私奉獻，也歡迎更多人加入志工行列，一起關心司法、瞭解司法、支持司法。

司法志工的服務主要為引導民眾至「單一窗口聯合服務中心」或其他業務單位洽辦公務，引導民眾開庭報到、指引至法庭開庭或調解，協助民眾諮詢、索取書狀例稿、各項宣導資料等。這些志工是依照「法院辦理招募單一窗口聯合服務業務志願服務工作者作業要點」招募，完成訓練者，法院即發給志願服務證、志願服務紀錄冊。

從歷年統計數據來看，2020年是司法志工總人數巔峰，共高達1175名，但近5、6年來每年都有破千人參與；從年齡上來看，則以65歲以上長者居多，但金門地方法院也有「年輕小夥子」協助傳遞公文。

高玉舜指出，為感謝志工的服務、參與，依法院單一窗口聯合服務業務志願服務獎勵辦法，每年就服務時數達1500小時以上，持有志願服務績效證明書的志工，將頒授志願服務績優獎牌。其中銅牌獎為服務時數1500小時、銀牌獎為2000小時，都由志願服務法院頒授，而服務時數超過2500小時者，由司法院長頒獎。

以今年各法院獲獎人數來看，新北、屏東地方法院各有14人獲獎，人數最多；以志工人數來看，台北地院171人居冠，台南地院以93人次之，新北、士林各以80、67人再分別次之。

依司法院各年度「一般民眾對司法認知調查」，近3年民眾對於法院提供志工服務幫助滿意度達9成，高玉舜認為這顯示司法志工適時提供服務讓人民有感。

不僅司法志工讓上法院的民眾能舒緩情緒，對志工而言也有收益。新竹地院一名志工就表示，許多民眾在需要協助的時候，第一時間想到的就是「志工」，顯示志工已經成為地方法院服務體系中一個非正式但卻重要的夥伴。花蓮地院一名志工說，幫助別人是件非常快樂的事情，若是民眾給與回應，縱使只是一個微笑或是點頭道謝，都令人感到無比的溫暖。

司法院司法行政廳廳長高玉舜今表示，民眾對法院提供志工服務的滿意度達9成，她由衷感謝司法志工熱心服務和無私奉獻，也歡迎更多人加入志工行列。記者王宏舜／攝影
司法院司法行政廳廳長高玉舜今表示，民眾對法院提供志工服務的滿意度達9成，她由衷感謝司法志工熱心服務和無私奉獻，也歡迎更多人加入志工行列。記者王宏舜／攝影
新竹地方法院司法志工引導民眾開庭報到。記者王宏舜／翻攝
新竹地方法院司法志工引導民眾開庭報到。記者王宏舜／翻攝

司法院 新北

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