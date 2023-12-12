快訊

巨人軍來台／磅礡出場影片在大巨蛋不打對折 大勢期待參與歷史時刻

LINE免費貼圖有10款！這2款限10萬名 聖誕節、新年快樂祝賀必用

日本年度漢字「稅」！物價高漲、增稅壓力的痛苦一年

票漲一倍！亞錦賽「台韓大戰」黃牛落網 警方誘捕偵查法院不罰

聯合報／ 記者曾健祐／台中即時報導

台中司法大厦。記者曾健祐／攝影
台中司法大厦。記者曾健祐／攝影

台中廖姓黃牛上網兜售亞錦賽中華VS韓國門票，原1200元票價哄抬至2500元，台北警方執行亞錦賽黃牛票查緝專案發現，將廖依違反社會秩序維護法第64條移送；台中地院查，警方當時是以誘捕偵查方式佯裝買家，實際無買門票意思，廖應為未遂犯，但該條未罰未遂，裁定廖不罰，可抗告。

台北松山分局移送指出，廖今年11月27日在臉書兜售2張「亞錦賽大巨蛋12/3中華VS韓國B1內野115區20排」門票，企圖轉售圖利，警方網路巡邏發現佯裝以2500元購買，廖同日凌晨收受警方2500元匯款後提供取票帳號，由警方自超商ibon取票。

警方認為，廖以此方式轉售給無買票意願的警員，獲取不法價差1300元，認為廖涉犯社會秩序維護法第64條第2款之非供自用，購買遊樂票券而轉售圖利，移送台中地院裁處。

台中地院查，廖男在警詢時說，自己是一時糊塗，想要賺價差，才會上網兜售門票，這是他第一次觸犯該規定。且警方是佯裝買家以誘捕偵查方式，廖雖有販賣門票故意，並著手販賣行為，但警員原無購買門票意思，意在辦案以求人贓俱獲。

法院認為，警方事實上不能真正完成買賣門票的行為，應僅視為購買遊樂票券轉售圖利未遂，而非既遂，且社會秩序維護法第64條並未處罰未遂犯，因此諭知廖不罰。

黃牛 價差

延伸閱讀

亞錦賽／大巨蛋冠軍戰工作人員撤場一度困電梯 遠雄發聲了

亞錦賽／大巨蛋贏了!幕後推手李四川金句連發最感謝他們 網讚爆

杜絕黃牛程式搶票…議員提抽籤或答題解方 北市府允研議

亞錦賽／以你們為榮！閉幕致詞蔣萬安提徐若熙好投..全場尖叫

相關新聞

高雄市政風處查賄公文外流 蔡清祥認了：已請雄檢調查

網路流傳高雄市政府政風處「查賄」公文，指大高雄補教暨履保協會理事長劉秀鳳假藉七十大壽名義，幫民眾黨總統候選人柯文哲助選，...

南檢聲押11名詐騙嫌犯全被駁回 高分院撤銷發回地院更裁

台南地檢署追查一起泰達幣詐騙案，向地院聲押禁見11名被告，全被法官駁回。檢警認為被告傳教戰守則給群組成員應對檢警詢問，有...

灌水、下體通電！鄭性澤控警察刑求提告國賠165萬 最終判決結果曝光

男子鄭性澤被控21年前在台中市豐原十三姨KTV槍殺刑警蘇憲丕，判死刑定讞，2017年再審判無罪確定，獲冤獄賠償1728萬...

「要將醫院翻過來」！玖壹壹春風結拜二哥自戕 妻兒怒砸急診室恐嚇醫護判決出爐

本土天團玖壹壹成員春風結拜二哥林紘任今年4月與妻子爭吵後，竟持槍自轟爆頭送醫不治，春風在IG貼黑白照悼念。不過林男送醫搶...

高達9成滿意 不僅助人也快樂 司法志工融化法院的冰冷

2022年底全國各法院共有1067名司法志工，是法院便民服務最得力助手，對建立溫暖的司法環境至關重要，司法院司法行政廳廳...

亞錦賽「台韓大戰」黃牛落網 票漲一倍警方誘捕偵查法院不罰

台中廖姓黃牛上網兜售亞錦賽中華VS韓國門票，原1200元票價哄抬至2500元，台北警方執行亞錦賽黃牛票查緝專案發現，將廖...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。