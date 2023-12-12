票漲一倍！亞錦賽「台韓大戰」黃牛落網 警方誘捕偵查法院不罰

台中司法大厦。記者曾健祐／攝影

台中廖姓黃牛上網兜售亞錦賽中華VS韓國門票，原1200元票價哄抬至2500元，台北警方執行亞錦賽黃牛票查緝專案發現，將廖依違反社會秩序維護法第64條移送；台中地院查，警方當時是以誘捕偵查方式佯裝買家，實際無買門票意思，廖應為未遂犯，但該條未罰未遂，裁定廖不罰，可抗告。

台北松山分局移送指出，廖今年11月27日在臉書兜售2張「亞錦賽大巨蛋12/3中華VS韓國B1內野115區20排」門票，企圖轉售圖利，警方網路巡邏發現佯裝以2500元購買，廖同日凌晨收受警方2500元匯款後提供取票帳號，由警方自超商ibon取票。

警方認為，廖以此方式轉售給無買票意願的警員，獲取不法價差1300元，認為廖涉犯社會秩序維護法第64條第2款之非供自用，購買遊樂票券而轉售圖利，移送台中地院裁處。

台中地院查，廖男在警詢時說，自己是一時糊塗，想要賺價差，才會上網兜售門票，這是他第一次觸犯該規定。且警方是佯裝買家以誘捕偵查方式，廖雖有販賣門票故意，並著手販賣行為，但警員原無購買門票意思，意在辦案以求人贓俱獲。

法院認為，警方事實上不能真正完成買賣門票的行為，應僅視為購買遊樂票券轉售圖利未遂，而非既遂，且社會秩序維護法第64條並未處罰未遂犯，因此諭知廖不罰。