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「去中鋼爆料你玩很大」！情侶鬧翻 女勒索男40萬下場曝

聯合報／ 記者黃羿馨／新竹即時報導

新竹陳姓女子不滿在中鋼上班的蔡姓男友趨為冷淡，竟傳訊息向蔡男勒索30萬，否則就要去他公司爆料他「玩很大」。（圖僅示意，與新聞無關）。圖／報系資料照
新竹陳姓女子不滿在中鋼上班的蔡姓男友趨為冷淡，竟傳訊息向蔡男勒索30萬，否則就要去他公司爆料他「玩很大」。（圖僅示意，與新聞無關）。圖／報系資料照

新竹陳姓女子不滿在中鋼上班的蔡姓男友趨為冷淡，竟傳訊息向蔡男勒索30萬，否則就要去他公司爆料他「玩很大」。蔡男因擔心名譽受損、工作不保而心生畏懼乖乖匯款，未料竟養大陳女胃口，繼續向蔡男要錢。蔡男共匯款40萬後擔心永無止境，最終報警。新竹地院依恐嚇取財罪，處陳女有期徒刑6月，易科罰金18萬。緩刑2年。

判決書指出，40歲陳女和蔡男為男女朋友，陳女因不滿蔡男態度趨為冷淡，2021年11月起傳送訊息要求蔡男匯款30萬，否則就要帶人到蔡男上班的地方大鬧，讓他身敗名裂。蔡男因害怕名譽受損、工作不保，於是依照約定匯款30萬到陳女帳戶。

未料陳女收到錢後，又提高價碼，要求蔡男再湊10萬元，蔡男討價還價，陳女也憤而傳訊：「我不管那麼多，現在就是40了事，不然就身敗名裂，就是這樣子，你給我就高抬貴手，不給我就一起死」，蔡男只好照辦，最終匯款40萬給陳女，不過也擔心永無止境，最後報警處理。

法官認為，陳女因一時受刺激犯下此案，犯後態度良好，且40萬均發還給蔡男，審酌其犯罪動機、目的、手段，最終處陳女有期徒刑6月，易科罰金18萬。緩刑2年。

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